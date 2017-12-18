YSK’nın seçim tavkim süreci devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimine göre bugün siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü.

7 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek erken genel seçime yönelik süreç siyasi partilerin kendilerini seçmene en iyi anlatmalarına yönelik çalışmaları ile devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimine göre bugün siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü.

Öte yandan siyasi partilerin seçime yönelik çalışmaları da sürüyor.

Ulusal Birlik Partisi Salı, Cumhuriyetçi Türk Partisi de Çarşamba gecesi Atatürk Spor Salonu’nda aday tanıtım gecesi düzenledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Cuma günü de Ekonomik ve Sosyal kalkınma Programını açıkladı.

Halkın Partisi, Çarşamba akşamı Güzelyurt, Cuma akşam ise Girne’de manifestosunu sempatizanlarıyla paylaştı.

Toplumcu Demokrasi Partisi de Cumartesi akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Katılımcı Siyaset Şöleni” düzenledi. (brt)