YSK'nın tepki çeken kararının ardından Kırklareli'nden son durum

Kırklareli'nde bağımsız aday olarak girdiği seçimleri kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu’na evet mührü basılan oyları geçersiz saymak için YSK'dan tepki çeken bir karar gelmişti.
YSK, pusulada Kesimoğlu’na ayrılan bölümün altına “evet” mührü basılarak kullanılan oyların geçersiz sayılmasına karar verirken, bu adıma rağmen Kesimoğlu yapılan yeniden sayımda seçimi önde götürüyor.
Kesimoğlu'ndan yapılan son açıklama şöyle:
" Saat 03:30 itibariyle sayıma ara verildi,şu ana kadar 20 sandık sayımı tamamlandı, 243 farkla halen birinciyiz.
Nöbetçilerimiz pusulaların başında nöbette,şimdi @yasartuzun06 ile ayrılıyoruz, sabah 09:30’da sayıma devam edeceğiz. Kırklareli halkının iradesini heba ettirmeyeceğiz!"
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