 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.984
  • Altın 160,894
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

YSK'ya adaylık başvuruları için yarın son gün

» »
YSK'ya adaylık başvuruları için yarın son gün
7 Ocak 2018’deki erken genel seçim için adaylık başvuruları yarın mesai bitimine kadar Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak. 

Adaylar 2 Aralık Cumartesi günü Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan geçici olarak ilân edilecek.
Siyasal partiler, yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu’na adayların doğum yeri, doğum tarihi, anne - baba adı ve soyadı ile şu belgeleri sunacak:
“1.  Aday olacak kişilerden temin edilecek Anayasa’nın ve değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiklerine ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerine ilişkin beyanları.
2. Polis karakter belgesi.
3. Oy verme günü olan 7 Ocak 2018 tarihinden önce en az 3 yıldan beri daimi ikametgâhının KKTC’de olduğunu gösteren muhtar belgesi.
4. Kimlik kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).
5. Yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi  (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).”

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Bağımsız adaylar, başvurularını İlçe Seçim Kurulu’na yapacak. Başvuru, adayın Anayasa ve yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten yazıyla yapılacak. 
Arzu edenler İlçe Seçim Kurullarında bu amaç için hazırlanan formlardan yararlanabilecek.
Bağımsız adaylar da başvurularına yasa gereği polis karakter belgesini, 3 yıldan beri daimi ikametgâhının KKTC’de olduğunu gösteren muhtar belgesini, kimlik kartı veya fotokopisini,yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisini ekleyecek.
Başvurularla birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde adayın seçimi kazanması dikkate alınmayabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu'ndan seçimde TDP'ye destek30 Kasım 2017 Perşembe 13:33
  • Polisiye olaylar: Ambardan eşya çaldı, tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 13:31
  • 21 yaşındaki genç, Girne’deki evinde ölü bulundu30 Kasım 2017 Perşembe 13:30
  • Akıncı, 6 sendikanın yetkilileriyle görüştü30 Kasım 2017 Perşembe 13:28
  • Özgürgün'den Hrisostomos'a yanıt30 Kasım 2017 Perşembe 13:26
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var30 Kasım 2017 Perşembe 13:24
  • Kıb-Tek’te ihalesiz alıma kılıf!..30 Kasım 2017 Perşembe 13:23
  • “Ahbap Çavuş Yasaları” Saray’dan döndü!30 Kasım 2017 Perşembe 13:17
  • Cuma günü hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacak?29 Kasım 2017 Çarşamba 18:21
  • Çalışma izni işlemleri 4 Aralık’tan itibaren internet üzerinden29 Kasım 2017 Çarşamba 18:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti