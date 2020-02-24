YTA Fotoğraf Gezginleri Trodos’taydı.

Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, “ Adım Adım Kıbrıs ” projesi kapsamında, dördüncü gezilerini geçen pazar günü Trodos, Platres, Prodromos ve Kakopetria’ya yaptı.
Kıbrıs’a sevdalı 42 fotoğraf tutkununun katıldığı fotoğraf gezisinde, Trodos ve köylerinin karlı ortamdaki fotoğrafları çekildi.
Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, iki yıl sürecek olan “ Adım Adım Kıbrıs ” projesini tamamladıktan sonra, fotoğraf sergisi açacak ve sergideki fotoğrafları kitaplaştıracak.
Veysi Canateş’in organizasyonunda her ay gerçekleşen gezilerin beşincisi, 20-21-22 Mart’ta Dipkarpaz’da üç günlük fotoğraf gezisi ve photoshop eğitimi şeklinde yapılacak.
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