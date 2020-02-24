  • BIST 114.728
  • Altın 330,193
  • Dolar 6,1341
  • Euro 6,6596
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

YTA Fotoğraf Gezginleri Trodos’taydı.

»
YTA Fotoğraf Gezginleri Trodos’taydı
YTA Fotoğraf Gezginleri Trodos’taydı.

Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, “ Adım Adım Kıbrıs ” projesi kapsamında, dördüncü gezilerini geçen pazar günü Trodos, Platres, Prodromos ve Kakopetria’ya yaptı.

Kıbrıs’a sevdalı 42 fotoğraf tutkununun katıldığı fotoğraf gezisinde, Trodos ve köylerinin karlı ortamdaki fotoğrafları çekildi. 

Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, iki yıl sürecek olan “ Adım Adım Kıbrıs ” projesini tamamladıktan sonra, fotoğraf sergisi açacak ve sergideki fotoğrafları kitaplaştıracak.

Veysi Canateş’in organizasyonunda her ay gerçekleşen gezilerin beşincisi, 20-21-22 Mart’ta Dipkarpaz’da üç günlük fotoğraf gezisi ve photoshop eğitimi şeklinde yapılacak.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyaca Ünlü Moda Okulu FIT'ten “Irkçılıkla” Eleştirilen Defile İçin Özür20 Şubat 2020 Perşembe 11:56
  • Arabacıoğlu “Yüzleşme” isimli kitabını Başbakan Tatar’a takdim etti19 Şubat 2020 Çarşamba 17:34
  • Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür (VİDEO)17 Şubat 2020 Pazartesi 20:23
  • ‘Kız yemek yapmadık, yine dayak yiyeceğiz’ oyunu Girne’de sahnelenecek17 Şubat 2020 Pazartesi 15:25
  • Banksy, Sevgililer Günü'nü pas geçmedi14 Şubat 2020 Cuma 14:19
  • Parazit filminin gerçek yüzü: Seul’de bodrumlarda yaşayanlar10 Şubat 2020 Pazartesi 12:04
  • Oscar tarihinde bir ilk: En iyi film ödülü Güney Kore yapımı Parazit'in oldu10 Şubat 2020 Pazartesi 11:56
  • 92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Parasite: Bir gecede 4 ödül10 Şubat 2020 Pazartesi 10:03
  • “Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi” İsimli Eser Törenle Tanıtıldı06 Şubat 2020 Perşembe 16:18
  • "Stefan Zweıg’ın Çöküşü" Sahnelendi05 Şubat 2020 Çarşamba 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti