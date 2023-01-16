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Yük gemisi karaya oturdu! İstanbul Boğazı ulaşıma kapandı

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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.
Yük gemisi karaya oturdu! İstanbul Boğazı ulaşıma kapandı

MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Anadolukavağı açıklarındaki Umuryeri’nde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5-8-9 römorkörleri ve KEGM-8 botu olay yerine yönlendirildi.

Olayda, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin rapor edilmediği öğrenildi. İstanbul Boğazı da geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmuştur. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Uzmanı, Nene Hatun Gemisi, Kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirilmiştir. Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır.”

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