Yuka Blend Arabahmet-Market, Zahra Sokak’ta yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Yuka Blend Arabahmet-Market etkinliği, LTB, Kültür Dairesi, Vakıflar İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve Atakom’un katkıları ve işbirliğinde, Studio 21.cc organizasyonuyla dün 10:00-19:00 saatleri arasında Zahra Sokak’ta gerçekleştirildi.

“Arabahmet’te bir gün” sloganıyla müzik, boyama, sokak performansları, spor ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği etkinlikte, LTB de Sokak Kütüphaneleri ve bölgenin yeşillendirilmesi konusunda çalışmalar yaptı. Etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.



NİC NİC PROJESİ TANITILDI



Birçok farklı etkinliğin yapıldığı Yuka Blend Arabahmet’te aile bisikleti olan Nic Nic Projesi’nin tanıtımı da yapıldı. Proje direktörü Derviş Zeybek ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı Nic Nic araçları ile Arabahmet’te tur attı.

LTB’nin Hatırlamak Güzeldir Projesi bu kez de Budak Pastahanesi’nin kurucusu Resa Budak ile devam etti. Etkinlik kapsamında birçok resim yanında Resa Budak’ın resmi de spreyle püskürtme yöntemiyle tuvale taşındı. Lübnanlı sanatçı Elias Zaarour, Alman Sarah N. Wortmann ve Kıbrıslı Yasmin Audji tarafından canlı performans olarak festivalde yapılan resim daha sonra Çağlayan Parkı’na monte edilecek.