Yukon’da Altın Madencileri, 30 Bin Yıl Öncesine Ait Mamut Kalıntıları Buldu

Kanada’nın Yukon bölgesinde bir grup altın madencisi, “Tüylü Mamut” olarak bilinen mamut türünün kalıntılarına rastladı. Mamutların yaklaşık 29.000 yıl önce öldükleri düşünülüyor.

Her geçen gün insanlığın geçmişi ve tarihi ile ilgili şaşırtıcı keşifler yapılabiliyor. Bu seferki keşfi yapanlar ise araştırmacılar ya da bilim insanları değil, bir grup altın madeni işçisi.

Kanada’nın Yukon bölgesindeki bir altın madeni ekibi, “Tüylü Mamut” olarak bilinen mamut türünün iskeletlerine rastladı. Bu keşif, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından “oldukça heyecan verici” olarak nitelendirildi.

Altın ararken tüylü mamut buldular

Yukon hükümetinin baş paleontoloğu olan Grant Zazula, bölgenin yerel gazetesi olan “Whitehorse Star” gazetesine bu heyecan verici buluş hakkında açıklamalar yaptı. Zazula’nın açıklamalarına göre, Yukon bölgesinde madenciler zaten sık sık kemiklerle karşılaşıyordu. Ancak iskeletlerin bir kısmının halen bir arada olmasının nadir olduğu, daha nadir olanınsa aynı yerde birden fazla iskeletin bulunması olduğu belirtildi. Kemiklerin sayısına ve türlerine bakıldığında bu "mamut mezarında" yaklaşık 4-5 mamut olabileceği düşünülüyor.

Zazula’nın açıklamasına göre tüylü mamutların bir arada bulunması, onların bir aile ya da bir sürü olduklarının göstergesiydi. Bu tüylü mamut ailesinin yaklaşık 29.000 yıl önce öldükleri düşünülüyor. Tüylü mamutların bulundukları alanın yakınlarında daha öncesinde 29.000 yıl önceye dayanan volkanik kalıntılar bulunmuştu ve mamut ailesinin ölüm sebebinin bu volkanik faaliyet olabileceği düşünülüyor. Zazula, mamutların ölümü hakkında “Elimizde bütün materyaller mevcut. Şimdi tek yapmamız gereken dedektiflik yapıp bu mamutların başına neler geldiğini bulmak” dedi.

Madenciler iskeletleri şans eseri buldular

Maden ekibi, iskeletleri Dawson kasabası yakınlarındaki “Little Flake” madeninin çevresinde keşfetti. Madenin sahibi olan Parker Schnabel, aynı zamanda ülkemizde de yayınlanan “Altına Hücum” isimli televizyon programıyla ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz birisi.

İskeleti ilk keşfeden kişi olan madenci Trey Charlie, CBC’ye yaptığı açıklamasında, “Büyük ihtimalle hayatımın en iyi iş günüydü. Bütün gün boyunca kaburgalar, dişler ve onlarca farklı kemiği topladım” dedi.

Aynı bölgede yaklaşık 100 yıl önce de tüylü mamut kalıntılarına rastlanmıştı. Ayrıca Yukon bölgesinde yaklaşık 100 yıldır farklı mamut türlerine ait kemikler, altın madencileri tarafından bulunuyor.