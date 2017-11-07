Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine Özen Hürses seçildi

Meclis’in bugünkü birleşiminde ilk olarak “Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yüksek Adliye Kurulu Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” görüşüldü.
Raporu Komite Başkanı, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ okudu.
Daha sonra aranan kriterlere uygun bulunan Özen Hürses ile Ezer Özsoy arasında oylamaya geçildi.
Yapılan oylamada Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine, 25 oy alan Özen Hürses seçildi. Ezer Özsoy ise 20 oy aldı.
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