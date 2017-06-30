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Yüksek Adliye Kurulu’na emekli yargıç Çetin Veziroğlu atandı

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Yüksek Adliye Kurulu’na emekli yargıç Çetin Veziroğlu atandı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Adliye Kurulu’na emekli yargıç Çetin Veziroğlu’nu atadı.

Yüksek Adliye Kurulu; Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Mahkeme yargıçları  ve Başsavcı ile Cumhurbaşkanı’nın, Cumhuriyet Meclisi’nin ve Barolar Birliği’nin atadığı birer üyeden oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan üyenin görev süresinin dolması üzerine, yeni üye göreve 1 Temmuz’da başlayacak.

1947 yılında Mehmetçik’te doğan emekli yargıç Çetin Veziroğlu, Ankara Hukuk Fakültesi’ni tamamladıktan sonra, Central London Politeknik’ten mezun oldu. 1976 yılında avukatlık mesleğine başlayan Veziroğlu, 2 dönem milletvekilliği de yaptı ve 1993 yılında atandığı yargıçlıktan 2007 yılında emekli oldu.

 

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