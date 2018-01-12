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Yüksek Adliye Kurulu’ndan 'Hürses' açıklaması

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Yüksek Adliye Kurulu’ndan 'Hürses' açıklaması
Yüksek Adliye Kurulu, kurul üyesi Özen Hürses’in, Yüksek Adliye Kurulu’nun saygınlığını olumsuz etkileyebilecek talihsiz paylaşımlarının sadece kendi şahsi görüşlerini yansıttığını vurguladı.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, kurulun tarafsız olduğunun bilinci içerisinde yargının genel işleyişi, düzenli çalışması için görev ifa ettiği kaydedilerek, “Yüksek Adliye Kurulu 1985 yılından itibaren ortaya çıkan yeni oluşum şekli ile görev yapmıştır. Bugüne kadar bünyesinde seçilen ve/veya atanan üyeler, siyasi etiket taşımalarına rağmen, bu yönlerini hiçbir şekilde Yüksek Adliye Kurulu’ndaki görevlerine taşımayarak, tarafsız ve adil bir şekilde, öncelikli olarak bir hukukçu sıfatıyla ve yargının menfaatini gözeterek görevlerini yerine getirmişlerdir” denildi.

Açıklamada, oluşumuna Anayasa’nın 141. maddesinde yer verilen Yüksek Adliye Kurulu’nun, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yargıçları, Cumhurbaşkanı’nın atayacağı bir üye, Cumhuriyet Meclisi’nin atayacağı bir üye, Cumhuriyet Başsavcısı ve Barolar Birliği’nin seçeceği bir üyeden oluştuğu ve atanan üyelerin görev sürelerinin 3 yıl olduğu hatırlatıldı.

35/1985 sayılı KKTC Yüksek Adliye Kurulu Yasası’nın 3. maddesi altında Cumhurbaşkanı veya Cumhuriyet Meclisi tarafından atanan üyelerden birinin veya Barolar Birliği’nin seçeceği üyenin istifası, ölümü veya görevini sürekli olarak yapmasını engelleyecek akli veya bedensel bir rahatsızlığı olması halinde ilgili organ tarafından böyle bir üyenin yerine 1 ay içerisinde yenisinin atanacağına veya seçileceğine yer verdiği belirtilerek şöyle denildi:
“Yukarıda ifade edilen yasal çerçeve içerisinde Yüksek Adliye Kurulu tarafsız bir kurul olduğunun bilinci içerisinde yargının genel işleyişi, düzenli çalışması için görev ifa etmektedir.

Yüksek Adliye Kurulu 1985 yılından itibaren ortaya çıkan yeni oluşum şekli ile görev yapmıştır. Bugüne kadar bünyesinde seçilen ve/veya atanan üyeler, siyasi etiket taşımalarına rağmen, bu yönlerini hiçbir şekilde Yüksek Adliye Kurulundaki görevlerine taşımayarak, tarafsız ve adil bir şekilde, öncelikli olarak bir hukukçu sıfatıyla ve yargının menfaatini gözeterek görevlerini yerine getirmişlerdir. 

KKTC Meclisi’nin 7 Kasım 2017 tarihinde Yüksek Adliye Kurulu Üyesi olarak seçtiği Sayın Özen Hürses’in Yüksek Adliye Kurulu’nun saygınlığını olumsuz etkileyebilecek talihsiz paylaşımları sadece kendi şahsi görüşlerini yansıtmaktadır. Yargıya da partizanlık karıştı yönünde basında yer alan muhtelif yayınlar nedeni ile bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.”

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