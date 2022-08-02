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Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı yapılmadı, sendikalar istişareye çağrıldı

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Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı yapılmadı, sendikalar istişareye çağrıldı
Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı yapılmadı, sendikalar istişareye çağrıldı

Milli Eğitim Bakanı’nın Öğretmen Yasası’yla ilgili yapmak istediği değişiklikle ilgili öğretmen sendikalarından görüş almadığını ileri süren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasıbugün , Milli Eğitim Bakanlığı bakanlık önünde çadır kurarak eylem yaptı.

Bakanlık önünde basın açıklaması yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş Öğretmen Yasası’nın katılımcı demokrasi, araştırma, geliştirme ve belli paylaşım ve değerlendirmeler sonucu ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Eğitimin bir bilim olduğunu ve anlık kararlarla değiştirilemeyeceğini kaydeden Maviş, okullardaki eksiklerden de söz etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı da, yasanın içerisindeki bazı maddelerin adeta “cımbızla çekilerek” değişiklik yapılmaya çalışıldığını, bu arada da bazı okulların yıkılmaya yüz tuttuğunu ileri sürdü.

Sendika yetkililerinin Bakanlık önündeki açıklamalarının ardından, eylemciler yaşanan arbedenin ardından polis engelini aşarak bakanlığa girdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşananlar karşısında eylemcilerle görüşmek üzere bakanlık önüne çıktı. Eylemcilerin Çavuşoğlu’nun sözlerini sık sık davul sesleriyle kesmesi ve istifaya çağırması üzerine Bakan Çavuşoğlu,bakanlık önündeki kalabalığın dağılması şartıyla sendika yetkililerini makamında kabul edip görüşeceğini söyledi.

Eylemciler, Eğitim Bakanlığı binası içerisine girerek yaklaşık bir buçuk saat boyunca bakanın makam odasının önünde bekleyişe geçtiler…

Öğretmenlerin Eğitim Bakanı’nın odası önündeki bekleyişi sürerken, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Maliye Bakanı Alişan Şan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

3 bakanın değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapan Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Bakan Çavuşoğlu’nun ilgili sendikaları istişareye çağıracağını söyledi.Şirket’in bu açıklamasının ardından eylemciler eylemi sonlandırdı.

Öte yandan yapılması beklenen Yüksek Danışma Kurulu toplantısı ise gerçekleştirilemedi.

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