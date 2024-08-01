  • BIST 10798.09
  • Altın 2602.201
  • Dolar 33.0768
  • Euro 35.7776
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı

Yüksek Değerlendirme Kurulu, Piyade Kurmay Albay Akbaş’ı tuğgeneralliğe terfi ettirdi

» »
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Kurul, ağustos ayı olağan toplantısını bugün tamamladı.
Yüksek Değerlendirme Kurulu, Piyade Kurmay Albay Akbaş’ı tuğgeneralliğe terfi ettirdi

Yüksek Değerlendirme Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş’ın 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere tuğgeneralliğe terfisine karar verdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Kurul, ağustos ayı olağan toplantısını bugün tamamladı.

Toplantıda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu albaylardan tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumu görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş’ın Tuğgeneralliğe terfiine karar verildi.

 

-Akbaş’ın özgeçmişi

Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, 1976 yılında Gazimağusa’da doğdu. Teğmen rütbesiyle 1998 yılında Kara Harp Okulundan, 1999 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1999-2013 yılları arasında değişik birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Plan Subaylığı görevlerinde bulunan Albay Akbaş, 2013-2015 yılları arasında 4’üncü Piyade Alayı 10’uncu Piyade Tabur Komutanlığı, 2015-2019 yılları arasında sırasıyla Lojistik Şube Müdürlüğü, Sivil Asker İşbirliği Şube Müdürlüğü, Genel Plan ve Program Şube Müdürlüğü, 2019-2021 yılları arasında KKTC Ankara Askeri Ataşeliği Askeri Ataşesi, 2021-2022 yılları arasında 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı, 2022 yılında Denetleme ve Değerlendirme Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Albay Akbaş, 2022 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Komutanlık Emrine atanarak Polis Hizmetleri Komisyonu ve Polis Örgütü Planlama Kurulunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi olarak görevlendirildi ve halen bu görevi yürütüyor.

2009 yılında Kara Harp Akademisi Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Yönetimi ve Liderlik Eğitimi, 2013 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Programı Yüksek Lisans Eğitimi ve 2016 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi Yüksek Sevk ve İdare Eğitimini tamamlayan Albay Akbaş, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce biliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şişede durduğu gibi durmadı... Polisleri yumrukladı, hücrenin camını kırdı!01 Ağustos 2024 Perşembe 14:35
  • Bisiklet hırsızı, kaçak çıktı!01 Ağustos 2024 Perşembe 14:34
  • Eski eşine silah doğrulttu: Barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm01 Ağustos 2024 Perşembe 14:33
  • Hatice İntaç yazdı...Bir güvercin hikayesi 2. bölüm01 Ağustos 2024 Perşembe 12:09
  • “Halk her gün yeni yolsuzluk ve usulsüzlükler duymaktan bezdi”01 Ağustos 2024 Perşembe 12:04
  • Arıklı: Biz bazıları gibi ‘Linobambaki’ olamayız01 Ağustos 2024 Perşembe 11:18
  • Boğulma tehlikesi geçirdi... Çakır, yoğun bakımda!01 Ağustos 2024 Perşembe 11:17
  • Bir günde iki kaza... İki sürücü de alkollü çıktı!01 Ağustos 2024 Perşembe 11:16
  • Yaşı 22... Polis olmadığı halde kendini Polis olarak tanıttı...01 Ağustos 2024 Perşembe 11:14
  • Hırsızlık ve evrak sahtelemeden aranan kişi Girne Turizm Limanı’nda tutuklandı!01 Ağustos 2024 Perşembe 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti