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Yüksek gerilim hattı düştü! Ercan kavşağında trafik durdu!

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan Yonca Kavşağı-Ercan Havaalanı yolu üzerine düşen yüksek gerilim hattı trafiğin bir süre durmasına neden oldu.
Yüksek gerilim hattı düştü! Ercan kavşağında trafik durdu!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan Yonca Kavşağı-Ercan Havaalanı yolu üzerine düşen yüksek gerilim hattı trafiğin bir süre durmasına neden oldu. 

Gerilim hattının düşmesi sonucu bir kaza veya yaralanma olmadı ancak Ercan yönüne trafik durdu, yol içerisinde uzun bir kuyruk oluştu.
Polisin olay yerine gelmesiyle Lefkoşa yönüne giden çift şeritli yol, polis kontrolünde tek şeride düşürülerek Ercan’a hem geliş hem de gidiş sağlandı. 

Haber ve Fotoğraflar: Doğuş Çiftçioğlu   

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

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