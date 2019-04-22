  • BIST 95.953
  • Altın 239,147
  • Dolar 5,8388
  • Euro 6,5752
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

"Yüksek İdare Mahkemesi tarafından, konu işyerinin ruhsatının yenilenmesine yönelik tarafımıza yönetilmiş bir emir mevcut değildir"

» »
ilgili işletmenin TEK TARAFLI müracaatı ile 29.04.2019 tarihine kadar, yani sadece yedi gün süre ile, GEÇİCİ OLARAK, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştur ...
"Yüksek İdare Mahkemesi tarafından, konu işyerinin ruhsatının yenilenmesine yönelik tarafımıza yönetilmiş bir emir mevcut değildir"

İşte o açıklama;

Kamuoyunun Bilgisine:

Belediyemiz tarafından, Karpaz Bay Resort Limited ile ilgili olarak, İşyeri Çalıştırma Ruhsatı olmadığı için verilmiş olan mühürleme kararının icrası, 22.04.2019 tarihinde, ilgili işletmenin TEK TARAFLI müracaatı ile 29.04.2019 tarihine kadar, yani sadece yedi gün süre ile, GEÇİCİ OLARAK, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştur ve buna bağlı olarak, ilgili geçici kararın tarafımıza iletilmesi ile eş zamanlı olarak mühürler Belediyemizce kaldırılarak, işletme açılmıştır.

Bununla birlikte, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından, konu işyerinin ruhsatının yenilenmesine yönelik tarafımıza yönetilmiş bir emir mevcut değildir.

Tüm bunlara ek olarak, Tapu Dairesi nezdinde yapılan incelemede, tesisin üzerine inşaa edildiği dolgu alanın kadastro ölçümlerinin dahi henüz yapılmadığı ve dolgu alanların tapu nezdinde kayıtlı olmadığı da teyit edilmiş olup, bu hafta içerisinde ilgili birimlerin ölçümleri yaparak, konu dolgu alanların kayıt işlemlerinin yapılacağı tarafımıza iletilmiştir.

Belediyemiz, ilgili kayıt işlemlerinin başlatıldığının belgelenmesi ile, işyeri çalıştırma ruhsatını düzenlemeye hazır olduğunu daha önceden ilgili işletmeye bildirmiş olup, bu tutumunda herhangi bir değişiklik yoktur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Emrah Yeşilırmak
Yenierenköy Belediye Başkanı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karpaz Gate Marina mühürendi19 Nisan 2019 Cuma 17:17
  • Yenierenköy’de İyilik Festivali18 Nisan 2019 Perşembe 10:31
  • En fazla yağış nereye düştü?17 Nisan 2019 Çarşamba 12:32
  • İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: Karpaz İmar Planına Başlıyoruz16 Nisan 2019 Salı 14:24
  • İskele'de elektrik kesintisi !15 Nisan 2019 Pazartesi 17:38
  • İskele'de arızalı elektrik kesintisi15 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
  • Arıklı: “Karpaz kendi kaderini kendi yazmalı"14 Nisan 2019 Pazar 15:30
  • İskele'de denetim:60 sürücüye ceza, 6 kişi de tutuklandı14 Nisan 2019 Pazar 15:27
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi10 Nisan 2019 Çarşamba 19:09
  • EMEK-İŞ grevde olacak!08 Nisan 2019 Pazartesi 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti