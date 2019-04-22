ilgili işletmenin TEK TARAFLI müracaatı ile 29.04.2019 tarihine kadar, yani sadece yedi gün süre ile, GEÇİCİ OLARAK, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştur ...

İşte o açıklama;

Kamuoyunun Bilgisine:

Belediyemiz tarafından, Karpaz Bay Resort Limited ile ilgili olarak, İşyeri Çalıştırma Ruhsatı olmadığı için verilmiş olan mühürleme kararının icrası, 22.04.2019 tarihinde, ilgili işletmenin TEK TARAFLI müracaatı ile 29.04.2019 tarihine kadar, yani sadece yedi gün süre ile, GEÇİCİ OLARAK, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştur ve buna bağlı olarak, ilgili geçici kararın tarafımıza iletilmesi ile eş zamanlı olarak mühürler Belediyemizce kaldırılarak, işletme açılmıştır.

Bununla birlikte, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından, konu işyerinin ruhsatının yenilenmesine yönelik tarafımıza yönetilmiş bir emir mevcut değildir.

Tüm bunlara ek olarak, Tapu Dairesi nezdinde yapılan incelemede, tesisin üzerine inşaa edildiği dolgu alanın kadastro ölçümlerinin dahi henüz yapılmadığı ve dolgu alanların tapu nezdinde kayıtlı olmadığı da teyit edilmiş olup, bu hafta içerisinde ilgili birimlerin ölçümleri yaparak, konu dolgu alanların kayıt işlemlerinin yapılacağı tarafımıza iletilmiştir.

Belediyemiz, ilgili kayıt işlemlerinin başlatıldığının belgelenmesi ile, işyeri çalıştırma ruhsatını düzenlemeye hazır olduğunu daha önceden ilgili işletmeye bildirmiş olup, bu tutumunda herhangi bir değişiklik yoktur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Emrah Yeşilırmak

Yenierenköy Belediye Başkanı