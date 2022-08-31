  • BIST 3.164,96
  • Altın 1006.764
  • Dolar 18.1816
  • Euro 18.2299
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Yüksek kan şekeri nasıl düşer?

» »
Bazı besinler içerdikleri maddeler sayesinde kan şekeri dalgalanmalarını önler ve şeker hastalığından kilo alımına kadar birçok olumsuz duruma karşı koruyucu etki gösterir. İşte şekere karşı 9 besin.
Yüksek kan şekeri nasıl düşer?

Glisemik indeks, karbonhidrat bazlı gıdaların alımından sonra kan şekerindeki artışın derecesini ifade eder. Yüksek karbonhidratlı yemeklerden sonra ortaya çıkan kan şekeri dalgalanmaları, şeker hastalığının gelişimi için risk faktörlerinden biri olduğundan, kan şekeri artışlarından kaçınmak diyabetin önlenmesinde önemlidir.

Kan şekerini  düşürebilen ve dolayısıyla kan şekerini düzenlemekten sorumlu pankreas tarafından salgılanan hormon olan insülinin salınımını önleyebilen bazı gıdalar vardır. Bunlar arasında bazı meyveler, baharatlar, proteinler ve bazı iyi yağlar bulunur.

İşte kan şekerini düşüren 9 yiyecek.


Yaban mersini
Araştırmalar, günde bir avuç yaban mersini yemenin pankreas tarafından salgılanan ve kan şekerini düzenleyen hormon olan insülin üretimini etkilediğini gösteriyor.

Düzenli tüketimi, risk altındaki bireylerde diyabet geliştirme riskini azaltabilir.


Avokado
Avokadonun yağ içeriği yüksektir, ancak vücut için kötü olan türden değil, şekerin kana salınımını yavaşlatmaya yardımcı olan ve daha az insülin üretimini sağlayan türde yağlardır. Bunlar tekli doymamış yağlardır.

Avokado ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı bir madde olan beta sitosterol içerir. Aşırı kalori alımını önlemek için kendinizi çeyrek avokado ile sınırlamanız yeterlidir. Veya salatalara küçük parçalar halinde ekleyebilirsiniz.


Chia tohumları
Glütensiz tahıllar olan chia tohumları, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek vücudun insüline duyarlılığını azaltmaya yardımcı olur. Chia tohumları ayrıca kolesterolü, tansiyonu ve tatlı yedikten birkaç saat sonra oluşan açlık hissini düşürür.

Chia tohumları ayrıca lif, magnezyum, potasyum, folik asit, demir ve kalsiyum içeren güçlü bir iltihap önleyicidir.


Tarçın
Araştırmalar, tarçının karaciğeri insülin salınımına daha kolay yanıt vermeye teşvik ettiğini ve böylece kilo kaybına yardımcı olduğunu gösteriyor. Vücudun insüline daha iyi tepki vermesi, kandaki şeker dengesinin daha iyi olması ve dolayısıyla daha düşük insülin salınımı anlamına gelir.

Tarçın ayrıca yüksek kan şekeri seviyeleri, kötü kolesterol LDL ve toplam kolesterol dahil olmak üzere kalp ve damar hastalıkları için çeşitli risk faktörlerini azaltmada önemli bir rol oynar.

20 gün boyunca günde yarım çay kaşığı vücudun insülin tepkisini iyileştirmek ve böylece kan şekeri oranını yüzde 20'ye kadar azaltmak için yeterlidir.


Mango
Araştırmalara göre, günlük 10 gram kurutulmuş mango (taze mangonun yaklaşık yarısına veya 100 grama eşdeğer) tüketimi, kan şekeri düzeylerinin düşmesine yardımcı olabilir.

Mango ayrıca A ve C vitaminleri, folik asit ve lif dahil olmak üzere 20'den fazla farklı vitamin ve mineral içerir.


Baharatlar
Araştırmalar, çeşitli baharatlar eklenen gıdaların hem glikoz hem de kolesterol metabolizmasını iyileştirerek kan şekeri ve insülin seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor.

Yüksek kan şekeri ile savaşan baharatlar zerdeçal, kimyon, zencefil ve kişniştir. Bu aromatik bitkilerin tümü, belirgin bir anti diyabetik özelliğe sahiptir.


Sızma zeytinyağı
Sızma zeytinyağının yüksek şeker düşürücü etkisi, büyük ölçüde doymamış yağ içeriğine bağlıdır.

Sızma zeytinyağı ayrıca, damar sertliğini önlemeye yardımcı olan ve yemeklerden sonra iyi kan şekeri kontrolü de dahil olmak üzere yüksek antioksidan güce sahip maddeler olan polifenoller gibi diğer biyoaktif bileşikleri de içerir.


Yumurta
Araştırmalar, sabahları günde 2 yumurta yiyen aşırı kilolu veya obez kişilerin , benzer ancak yumurta içermeyen bir kahvaltı yapanlara göre yüzde 65 daha fazla kilo verdiğini buldu.

Bunun nedeni, yumurta yemenin yemeklerden sonra insülin tepkisini azaltarak ve tokluğu daha uzun süre artırarak açlığın kontrolüne yardımcı olabilmesidir. Bu şekilde, örneğin karbonhidrattan zengin bir yemekten sonra oluşan kan şekerindeki dalgalanmaların önüne geçilmiş olur.

Araştırmalar, kahvaltıda yumurta yiyen kişilerin 36 saat boyunca önemli ölçüde daha az kalori tüketmelerinin muhtemel olduğunu gösteriyor.


Kiraz
Kirazlar antosiyaninler adı verilen ve şeker hastalığına yatkın kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilecek besinler içerir.

Araştırmalar, antosiyaninlerin insülin üretimini yüzde 50 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maymun çiçeği ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı! Yetkililer harekete geçti30 Ağustos 2022 Salı 18:25
  • Kolesterol düzenleyici ilaçlar kas ağrısı mı yapıyor?30 Ağustos 2022 Salı 17:13
  • Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı:30 Ağustos 2022 Salı 12:09
  • Oxford Üniversitesi: Bel çevresindeki her santim kalp krizi riskini artıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:45
  • Salmonella nedir? Salmonella bakterisi belirtileri ve tedavisi nedir?29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:11
  • Uzmanlar açıkladı: Uzun Covid’le mücadelede tüketilmesi gereken yiyecekler29 Ağustos 2022 Pazartesi 19:38
  • Kinder’den sonra Oreo’da da salmonella paniği29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:14
  • Oxford Üniversitesi: Bel çevresindeki her santim kalp krizi riskini artıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:40
  • 7 bin kişi incelendi… Her gün 7-8 saat uyumak inme riskini azaltıyor28 Ağustos 2022 Pazar 23:34
  • Kanserli kadınlarda ek radyoterapi kürü mucize yaratabilir28 Ağustos 2022 Pazar 21:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti