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Yüksek Mahkeme Ad-Hoc komite davasını 20 Eylül'e erteledi!

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Yüksek Mahkeme Ad-Hoc komite davasını 20 Eylül'e erteledi!
Yüksek Mahkeme Ad-Hoc komite davasını 20 Eylül'e erteledi!

YÜKSEK MAHKEME BASIN AÇIKLAMASI

Ad Hoc Komitesinin oluşturulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne ikame edilen davaların görülmediği söylemine karşı açıklama; Ad Hoc Komitesi ile ilgili 4 Haziran 2021 tarihinde CTP ve HP tarafından Anayasa Mahkemesine davalar dosyalanmış ve yürütmeyi durdurma istidası maksatları için 11 Haziran 2021 ve 15 Haziran 2021 tarihinde taraflar Mahkeme huzuruna çıkmışlardır. Bugün (15 Haziran 2021 tarihinde) tarafların temsilcilerinin mutabakatı ile istida 20 Eylül 2021 tarihine ertelenmiştir. Davanın daha önce dinlenmeme nedeninin sadece bu belirtilen husus olduğu ve başka bir neden bulunmadığı vurgulanır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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