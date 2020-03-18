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Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik BRT’de soruları yanıtladı

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Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik BRT’de soruları yanıtladı
Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik BRT’de soruları yanıtladı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de yayınlanan Hukuksal Görüş programına telefonla katılarak soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ileri tarihe ertelenmesi halinde, mevcut seçim çalışmalarının duracağını belirten Narin Ferdi Şefik, seçim takviminin yayınlanması ile başlayan Yüksek Seçim Kurulu’nun çalışmalarının seçim takviminin askıya alınmasına yönelik bir karar çıkana kadar aynen devam edeceğini belirtti.

Mevcut durumda 20 Mart’ta adayların adaylık başvurularının yapılacağını ve 22’sinde askıya çıkmaya hazır olduklarını kaydeden Şefik, içinde bulunulan ortamda geleneksel, yasada belirtildiği şekliyle askıya çıkılmasının sıkıntı yaratacağına işaret etti.

Şefik, şu anda seçimin ertelenmesi halinde YSK’nın çalışmalarının duracağını ve yeni belirlenen tarihe göre yeniden başlayacağını anlattı.

 

Yüksek Mahkeme Başkanı, Cumhurbaşkanı’nın şu anda görevde olduğu anımsatılarak görev süresinin dolmasının ardından ne yapılacağına yönelik ise soru üzerine, mevcut Anayasa’nın Cumhurbaşkanlığı seçimini ertelemeyi öngörmediğini ifade etti.

“O nedenle şu an itibarıyla erteleme kararı ne şekilde alınacaksa, bunun ne şekilde olacağı kararını beklemekteyim ve buna şu aşamada cevap veremem”diyen Şefik, hukuki konularda mutalaayı Başsavcının verdiğini söyledi.

Narin Ferdi Şefik “Yönteme itirazı olan var mı? Anayasa Mehkemesi’ne itiraz eder mi etmez mi? Şu anda yapılacak olan işlemlerden daha sonra da bu konu bir şekilde mahkemeye intikal eder mi? bu aşamada bunu söylemek çok zor. Ancak, her türlü ihtimale karşı bizi yargıçların görüşümüzü söylememiz maalesef sakıncalı olur”  dedi. (BRT)

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