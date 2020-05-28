Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik: ''Cumhurbaşkanlığı seçimine engel yok''

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik TAK’a konuştu: "Pandemi nedeniyle mahkemeler randevulu sistemle çalışmaya başladı. Randevusu olmayan mahkeme binasına giremiyor. Adli tatil kısaltıldı, bu yıl 1-31 Temmuz’da olacak."
Şefik: "Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası bir ikinci dalga o tarihlere denk gelmediği takdirde yapılmasına engel görmüyorum. Anayasa değişikliğine ilişkin yasa önerisi Meclis’te komitede. Yargıç sayısının 16’ya çıkartılmasıyla ilgili talep sürüyor, yaşla ilgili talep geri çekildi"
Şefik: "YDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenirken Cumhurbaşkanı’nın bu süreçte görevde kalmasına karşı açtığı dava 11 Haziran’da görüşülecek"
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