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Yüksek Mahkeme ilgili yasa uyarınca kurul üyelerini seçti

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Yüksek Seçim Kurulu yeniden oluşturuldu.
Yüksek Mahkeme ilgili yasa uyarınca kurul üyelerini seçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeniden oluşturuldu. 

Resmi Gazete’deki duyuruya göre, Yüksek Mahkeme ilgili yasa uyarınca kurul üyelerini seçti. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik başkanlığındaki kurulda asli üye olarak Yüksek Mahkeme Yargıçları Gülden Çiftçioğlu, Tanju Öncül, Bertan Özerdağ, Beril Çağdal görev yapacak. Peri Hakkı ve Talat Usar ise yedek üyeler oldu.

YSK’daki görev dağılımı 15 Temmuz’dan itibaren geçerli oldu.

LTB MECLİS ÜYESİ İPÇİLER İSTİFA ETTİ

Öte yandan YSK, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Ayşe İpçiler’in istifa ettiğini duyurdu.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde bu göreve seçilen İpçiler’in istifası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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