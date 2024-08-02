  • BIST 10505.36
  • Altın 2621.145
  • Dolar 33.1897
  • Euro 36.0788
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Fatma Şenol Bedevi yemin ederek yeni görevine başladı!

» »
Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Fatma Şenol Bedevi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın huzurunda yemin ederek yeni görevine başladı.
Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Fatma Şenol Bedevi yemin ederek yeni görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yemin töreninde, yargıya verdiği öneme ilişkin açıklama yaptı.

-Tatar

Tatar açıklamasında, her bir yargıcın, bundan sonraki görevinde, kendi vicdanı ve hür iradesiyle görecekleri farklı duruşmalarda doğru kararlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Bağımsız Türk devleti olan KKTC’de yargının tamamen bağımsız olduğuna işaret eden Tatar, davalarda kimsenin etkisi, tesiri altında karar üretilmediğini, bunun kendisi için ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

-Özerdağ

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da, Girne Kaza Mahkemesi Başkanı olan ve  Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’na atanan Bedevi’nin Cumhurbaşkanı’nın huzurunda yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.

Özerdağ, yargının tarafsız ve bağımsız olarak ülkeye hizmet vermesi bakımından gerekli çalışmaları yapmakta olduklarını, daha iyi bir yargı oluşturmak açısından mahkemenin de gerekli çalışmaları yürüterek, halka hizmet vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Yüksek Mahkeme Yargıçlığı’na atanan Fatma Şenol Bedevi’nin özgeçmişi okundu.

Ardından Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin eden Fatma Şenol Bedevi yeni görevine başladı.

Fatma Şenol Bedevi’ye Yüksek Mahkeme yargıçlık cübbesi Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ tarafından giydirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babutsa ve hurmada tavsiye dışı, çeri domateste limit üstü kalıntı!02 Ağustos 2024 Cuma 14:05
  • Hasat tarihinden önce harup topladı!02 Ağustos 2024 Cuma 12:41
  • Arıklı: Girne-Anamur arası yolculuk 1,5 saat02 Ağustos 2024 Cuma 12:38
  • Tabipler Birliği: “Acillerdeki altyapı ve doktor eksiklikleri ivedi giderilmelidir”02 Ağustos 2024 Cuma 12:35
  • Bir günde 3 kaza... 2 tutuklu, 2 yaralı...02 Ağustos 2024 Cuma 11:52
  • Uzmanı açıkladı: Ozon sağlığımızı bozuyor02 Ağustos 2024 Cuma 10:54
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, resepsiyon düzenledi...02 Ağustos 2024 Cuma 10:53
  • Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, “Tuğgeneral” rütbesine terfi ettirildi!02 Ağustos 2024 Cuma 10:50
  • Elektriğe Zam!02 Ağustos 2024 Cuma 08:14
  • KIB-TEK’ten duyuru.. Kesilecek!02 Ağustos 2024 Cuma 08:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti