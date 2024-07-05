Yüksek Mahkeme’den açıklama! –“Zanlı ile ilgili mahkeme huzurunda tutukluluk talebinde bulunulmadı”

“Zanlı ile ilgili mahkeme huzurunda tutukluluk talebinde bulunulmadı”

Yüksek Mahkeme, dün kamuoyunda “sahte diploma davası” olarak bilinen konuyla ilgili olarak Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılan F.Ü. konusunda açıklama yaptı.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada, F.Ü. isimli zanlının dün mesai saatleri içerisinde “teminat talebiyle” mahkemeye getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Yargıcın mahkemeye gelmesinin ardından mahkeme salonunda gerçekleştirilen duruşma sonucunda, mahkemeye yapılan “zanlıyı teminata bağlama talebinin” mahkeme tarafından uygun görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “zanlı, aleyhine getirilen davalardan yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı” denildi.

–“Zanlı ile ilgili mahkeme huzurunda tutukluluk talebinde bulunulmadı”

Yüksek Mahkeme açıklamasında, “zanlı ile ilgili mahkeme huzurunda tutukluluk talebinde bulunulmadığı” da vurgulandı.

Açıklamada, teminat ve tutukluluk işlemlerinin gerek mesai saati içerisinde, gerekse de mesai sonrası veya hafta sonu belirli bir zamana bağlı olmaksızın yapıldığına da dikkat çekildi.