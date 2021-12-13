TDP adaylarını açıkladı.. Genç ve alanında uzman adayların ön sıralarda yer alması dikkat çekti.
Yüksek Mimar ve LTB meclis üyesi Safiye Özaltıner TDP Lefkoşa adayı.. Özaltıner Lefkoşa 4. sıradan Milletvekili adayı oldu.
Safiye Özaltıner kimdir?
1987 yılında doğan Safiye Özaltıner, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tamamlamasının ardından Yüksek Lisans’ını Domus Academy Milano’da Kentsel Bakış ve Mimari Tasarım üzerine yapmıştır. Mağusa Ekoşehir projesinde çalışmalarını yürüten Safiye Özaltıner DAÜ Mimarlık bölümünde öğretim asistanı olup mimarlık doktora eğitimine devam etmektedir.
Özaltıner LTB Meclis Üyesi ve Teknik İşler Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörülüğü görevini de sürdürüyor.
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