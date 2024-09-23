Yüksek öğrenim burs başvuruları başladı

Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatlarının başladığını duyurdu.
Daire Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin müracaatlarını 23 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında http://yobis.mebnet.net adresinden çevrim içi olarak yapabileceği kaydedildi.
Açıklamada, öğrencilerin, burs başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceği de belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.