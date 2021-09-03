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Yüksek öğrenim bursları için online başvurun

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslardan yararlanmak isteyenlerin müracaatlarını online olarak yapabileceklerini açıkladı.
Yüksek öğrenim bursları için online başvurun

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslardan yararlanmak isteyenlerin müracaatlarını online olarak yapabileceklerini açıkladı.

Daire Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 20 Eylül–20 Ekim tarihleri arasında Bakanlığın Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaatlarını yapabileceklerini kaydetti.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin ‘Önemli Bilgiler’ bölümünden ulaşılabileceğini dile getiren Öztürkler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüksek öğrenim burslarından yararlanan öğrencilerin http://yobis.mebnet.net adresinden başvurularını online olarak yenilemeleri gerektiğini belirtti.

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