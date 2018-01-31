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Yüksek öğrenim burslarına müracaat 1 Şubat’ta başlıyor

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Yüksek öğrenim burslarına müracaat 1 Şubat’ta başlıyor
İlgi duyan öğrenciler veya velilerin gerekli müracaatları yapmak üzere, Şubat ayı içinde Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’ne başvurması gerekiyor

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2017-2018 öğretim yılı için yüksek öğrenim burslarına müracaat sürecinin 1 Şubat’ta başlayacağını, sürecin 28 Şubat’ta sona ereceğini açıkladı. 

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daireden, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın www.mebnet.net adresinden veya sosyal medya üzerinde https://www.facebook.com/kktcyuksekogrenim/ sayfasından başvuru formları temin edilebilecek.

İlgi duyan öğrenciler veya velilerin gerekli müracaatları yapmak üzere, Şubat ayı içinde Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurması gerekiyor.

3. ülkelerde ve TC üniversitelerinde öğrenim gören ancak Eylül 2017’de  burs başvurusu yapamayan öğrenciler dışında kalan öğrencilerin, bu dönemde herhangi bir işlem yapmaları gerekmiyor.

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