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Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Arasında Protokol İmzalandı

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Protokole, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun imza koydu.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Arasında Protokol İmzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi arasında sertifika programları için yurtdışından öğrenci getiren ve Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi (YÖKAS) içerisinde kayıtlı olan kurum ve kuruluşların bilgilerinin paylaşılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun imza koydu.

Bugün imzalanan protokole göre, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’ne bağlı ve YÖKAS’a kayıtlı kurum ve kuruluşlardan, İçişleri Bakanlığı Müracaat Dairesi tarafından “Öğrenci İzin Belgesi” düzenlenerek farklı sertifika programları için yurt dışından öğrenci getiren kurum ve kuruluşların bilgileri Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile paylaşılacak.

Protokole göre ayrıca, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında KKTC'ye farklı sertifika programları için öğrenci getiren ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’ne bağlı olan kurum ve kuruluşlar, “Öğrenci İzin Belgesi” düzenlenen her öğrenciyi YÖKAS‘a kayıt yapacak.

Bahsi geçen kurum ve kuruluşlar, YÖKAS’a kayıt yapmadığı takdirde ülkeye yurt dışından öğrenci getiremeyecek.

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