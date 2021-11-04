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Yüksek riskli Covid geni Güney Asyalılarda daha yaygın

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Oxford Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, Covid'den akciğer yetmezliği ve ölüm riskini iki katına çıkaran bir geni ortaya çıkardılar.
Yüksek riskli Covid geni Güney Asyalılarda daha yaygın

Oxford Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, Covid'den akciğer yetmezliği ve ölüm riskini iki katına çıkaran bir geni ortaya çıkardılar.

Bilim insanları, Güney Asya kökenli insanların %60'ının ve Avrupa kökenli insanların %15'inin ilgili genin yüksek riskli versiyonunu taşıdığını söylüyorlar.

Araştırmacılar, aşıların anahtar olduğunu ve bu riskleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Nature Genetics Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada, Birleşik Krallık ve Güney Asya'daki bazı toplulukların neden Covid'den daha yüksek risk altında olduğuna ışık tutuyor ancak bunu tam olarak açıklamıyor.

Araştırmacılar, daha önceki genetik çalışmalara dayanarak, artan risklerden dolayı sorumlu tutan LZTFL1 adlı geni tam olarak belirlemek için yapay zeka ve yeni moleküler teknolojinin bir kombinasyonunu kullandı.

Genin riskli versiyonunun Afrika-Karayip kökenli insanların yaklaşık %2'sinde ve Doğu Asya kökenli insanların %1.8'inde bulunduğu tahmin ediliyor.

Araştırmanın başında bulunan Prof. James Davies, riskli genin tüm popülasyonları eşit derecede etkilemediğinin bu keşfinin çok önemli olduğunu söyledi.

Ancak, özellikle yaş dahil olmak üzere karmaşık faktörlerin birleşimi, her bir kişinin bireysel riskinin artmasına neden olduğunu söyledi.

Genin riskli versiyonunun, koronavirüsün yarattığı hasara karşı akciğerleri daha duyarlı hale getirdiği düşünülüyor.

Bilim insanları, ilgili genin akciğerleri etkilemesinin önemli olduğunu, ancak bağışıklık sistemi üzerinde bir etkisi olmadığını söylüyor.

 

BBC.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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