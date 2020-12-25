Yüksek Savcılar Kurulu Kıdemli Savcı Özçınar’ı Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkiine atadı

Yüksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Aliye Özçınar’ı, Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkiine atadı.
Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık’ın açıklamasına göre, Aliye Özçınar, görevine, 1 Ocak’ta başlayacak.
Yüksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı Aliye Özçınar’ı, Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkiine atadı.
Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Sarper Altıncık’ın açıklamasına göre, Aliye Özçınar, görevine, 1 Ocak’ta başlayacak.
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