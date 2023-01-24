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Yüksek Savcılar Kurulu’ndan duyuru

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Yüksek Savcılar Kurulu, 2 kıdemli savcı ile 4 savcı veya savcı yardımcısı münhali için dilekçe kabul edildiğini duyurdu.
Yüksek Savcılar Kurulu’ndan duyuru

Yüksek Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası’nın, 17, 18, 20, 21 ve 22 (A) maddelerinde öngörülen nitelikleri haiz olan kişilerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesi’nde münhal bulunan 2 kıdemli savcı ile 4 savcı veya savcı yardımcısı mevkileri için dilekçe kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını, duyurunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde mesai saati bitimine kadar Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığına ulaştırmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, halen Hukuk Dairesi’nde savcı olarak görev yapanların, kıdemli savcı münhaline başvurmaları gerekmediği belirtildi.

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