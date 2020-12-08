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Yüksek Savcılar Kurulu'ndan münhal!

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Hukuk Dairesi’nde (Başsavcılık) münhal bulunan Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkii için dilekçe kabul ediliyor.
Yüksek Savcılar Kurulu'ndan münhal!

Hukuk Dairesi’nde (Başsavcılık) münhal bulunan Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkii için dilekçe kabul ediliyor.

Yüksek Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklamada münhale ilgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını on beş gün içinde kurul başkanlığına elden ulaştırması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, halen Hukuk Dairesi’nde görev yapanların da bu mevki için müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

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