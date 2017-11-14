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Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı
Milletvekilliği erken genel seçimleri 7 Ocak’ta yapılacak.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündemindeki “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Karar Önerisi 38 kabul 2 ret oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi

Erken genel seçimin 7 Ocak’ta yapılması kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı, böylelikle seçim yasakları resmen başlamış olacak.

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