Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündemindeki “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşüldü.
Karar Önerisi 38 kabul 2 ret oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi
Erken genel seçimin 7 Ocak’ta yapılması kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı, böylelikle seçim yasakları resmen başlamış olacak.
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