  • BIST 1.415
  • Altın 518,136
  • Dolar 8,5263
  • Euro 10,3910
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Yüksek seçim kurulu yeniden oluşturuldu

» »
Yüksek Mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu’nun asli ve yedek üyelerini seçti.
Yüksek seçim kurulu yeniden oluşturuldu

Yüksek Mahkeme’nin 24 Mayıs tarihli kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak duyuruldu.

5/1976 sayıl ı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 17. maddesinin verdiği yetkiyi kullanan Yüksek Mahkeme, 4 Mayıs 2021’den geçerli olmak üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile asli ve yedek üyeleri seçti.

Yüksek Seçim Kurulu şu yargıçlardan oluştu:

Narin Ferdi Şefik- Yüksek Mahkeme Başkanı- Başkan

Mehmet Türker- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye

Gülden Çiftçioğlu- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye

Tanju Öncül- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye

Bertan Özerdağ- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye

Beril Çağdal- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Yedek Üye

Peri Hakkı- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Yedek Üye

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz kavşağında trafik yarın tek şeritten verilecek27 Mayıs 2021 Perşembe 20:11
  • İçişleri Bakanlığı 'Komisyon karşılığı vatandaşlık' yaptığını iddia eden dolandırıcılara karşı uyardı27 Mayıs 2021 Perşembe 20:09
  • Uluçay: Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu27 Mayıs 2021 Perşembe 20:03
  • Manavoğlu: Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü27 Mayıs 2021 Perşembe 20:02
  • Hamzaoğulları: Her konuda dibe vuruldu27 Mayıs 2021 Perşembe 20:01
  • Irkad, Kutlu Adalı cinayetinin işlendiği gece ‘olay yerinde en az dört kişi vardı (VİDEO)27 Mayıs 2021 Perşembe 19:43
  • Şerife Örs Özer’in adı çocuk parkında yaşatılacak27 Mayıs 2021 Perşembe 18:22
  • Candan: Kutlu Adalı cinayetinin çözülmesi demokrasi ve hukuk adına önemli bir kazanım olacak27 Mayıs 2021 Perşembe 18:00
  • Akansoy: Seçim olacakken , "50 bin yeni vatandaşlık verileceği" iddiası vatandaşı tedirgin ediyor!27 Mayıs 2021 Perşembe 17:52
  • KTAMS: Zam geri alınsın27 Mayıs 2021 Perşembe 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti