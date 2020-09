Yüksek Seçim Kurulu’na şikayette bulunacaklar

Kıbrıs Genç TV’de yarın 6 cumhurbaşkanı adayının katılacağı Seçim Özel Programı tartışmalara neden oldu. Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Alpan Uz ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, diğer adayların programa davet edilmemesini ‘adaletsizlik’ olarak değerlendirerek, Yüksek Seçim Kurulu’na şikayette bulunacaklarını bildirdi.

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak Mustafa Akıncı, Erhan Arıklı, Kudret Özersay, Serdar Denktaş, Tufan Erhürman ve Ersin Tatar’ın, yarın akşam “Er Meydanı Seçim Özel” programına davet edilip, diğer adayların pas geçilmesi tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamada bulunan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Alpan Uz, YSK’ya itirazda bulunacağını dile getirdi. 11 adayın bulunmasına rağmen 6 adayın davet edilmesinin eşitlik ilkelerine ayrıkırı olduğunu ifade eden Alpan Uz, TV kanallarının ayrımda bulunmaması gerektiğini belirtti.

ALPAN UZ: “SEÇİMDE SADECE ‘6 ADAY YARIŞIYOR’ İNTİBASI YARATILIYOR”

Tüm düşüncelerin halkla paylaşılması için herkese şans verilmesi gerektiğini bildiren Alpan Uz, “Yapılan haksızlıktır. Diğer adayların sessizliğe kalışı da üzücü bir durumdır. Bu adaletsizliğe sessiz kalınması kabul edilemez. Davetli olan kişiler, diğer adaylar gelmezse ‘biz de katılmayız’ gibi protesto yapmalıydı. YSK’ya konuyla ilgili başvuracağız. Seçimde sadece 6 aday yarışıyor intibası yaratılıyor. Sesimizi kısmaya çalışıp, demokrasiye darbe vuruyorlar. Ancak pes etmeyeceğiz” diye konuştu.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ise Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, algı operasyonu yapıldığını belirterek, seçim yasasına da aykırı hareket edildiğini belirtti. MDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Fuat Türköz’ün ve diğer adayların programa çağrılmamasının etik dışı olduğunu kaydeden Büsküvütçü, YSK’ya başvuracaklarını ifade etti.

BURAY BÜSKÜVÜTÇÜ: “DEVLET TELEVİZYONLARININ BAŞLATTIĞINI ÖZEL KANALLAR DEVAM ETTİRİYOR”

Asimetrik bir seçim yarışı içinde olduklarını ifade eden Büsküvütçü, “Radyo ve televizyonlarda ekonomik güçlerinden dolayı bütün alanları kapattılar. Bize sadece devletin verdiği şehir merkezinin girişlerinde ufak panolarda kendimizi ifade etmek kaldı. Köy gezileri yasak olmasına rağmen hem Ersin Tatar, hem Kudret Özersay ve diğer adaylar, YSK kararı yokmuş gibi kahve kahve dolaşıp, el ilanı dağıtıyor. Yetmezmiş gibi bunun üzerine tek şansımız olan basında da kendimizi ifade etme şansı bulamıyoruz” diye konuştu.

BRT’nin de yalnızca 6 aday yarışıyormuş gibi haberlere yer verdiğini dile getiren Büsküvütçü, “BRT başbakan Ersin Tatar’ın borozanı gibi hareket ediyor. YSK’nın zorunlu kıldığı tanıtım çekimini yaptık, BRT’de yer bile alamadık. Devlet televizyonlarının başlattığını özel kanallar devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

YSK, BAĞIMSIZ ADAY UZ’UN ŞİKAYETİ ÜZERİNE BRTK’YI FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMASI KONUSUNDA UYARMIŞTI

Bağımsız Aday Alpan Uz’un 20 Eylül tarihli şikayetiyle ilgili YSK’nın kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK’nın şikayetle ilgili değerlendirmesinin de yer aldığı kararda, “Devlet Radyo ve Televizyonu sıfatıyla Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gerçekleştirileceği propaganda amaçlı açık oturum, panel veya röportajlarda, demokratik kurallar çerçevesinde, Bağımsız Aday Alpan Uz dahil tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine; kararın birer suretinin Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na ve Bağımsız Aday Alpan Uz’a dağıtılmasına, oy birliği ile karar verilir” ifadeleri yer aldı.

Anayasa’nın seçimlerle ilgili YSK’ya verdiği göreve işaret edilen kararda, “Demokratik toplum düzenine uygun bir seçimin yapılabilmesi, oy verme gününden önce Cumhurbaşkanı adaylarının özgür, eşit, serbest biçimde kendilerini topluma tanıtmalarına, görüş ve programlarıyla yarışmalarına olanak sağlayan bir ortamın oluşturulmasına bağlıdır” denildi.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda devlet radyo ve televizyonundan yapılacak konuşmalarla ilgili kurallara atıfta bulunulan YSK kararında, şu ifadeler de yer aldı:

“Bu esaslarla konuya yaklaşıldığında, devlet radyo ve televizyonu sıfatıyla Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun tek yönlü, taraf tutan yayın yapmaması, adalet ve tarafsızlığa uygun davranması, seçim hukukunun temel ilkeleri olan eşitlik, dürüstlük, serbestlik ilkelerine bağlı kalması ve adaylar arasında fırsat eşitliği sağlaması gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Adaylara Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda düzenlenen radyo ve televizyon konuşmaları dışında katılacakları panel, röportaj veya açık oturumlarda tanınacak fırsat eşitliği, her adayın her programa çağrılması şeklinde değerlendirilemez.

Burada önemli olan her adayın televizyon ve radyolarda kendisini tanıtacak fırsatı bulmasıdır.”