  • BIST 85.796
  • Altın 312,242
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru

» »
Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru
Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru

Yüksek Seçim Kurulu’nun 5 No’lu cuyurusu aşağıdaki gibidir:

‘Kurulumuz, 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin başlangıç gününü ve seçim yasaklarını 28 Şubat 2020 tarihli, 1 No’lu Duyuru ile ilan etmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, 19 Mart 2020 tarihli 1. Olağanüstü Birleşiminde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ve bulaşıcı salgın bir hastalık olan coronavirüs (Covid 19) vakalarının önlenmesine yönelik tedbirler alma zorunluluğu nedeniyle, içinde bulunulan olağanüstü koşulları dikkate alarak, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 11 Ekim 2020 Pazar gününe ertelenmesine, ikinci tura kalınması halinde ise, 18 Ekim 2020 Pazar günü yapılmasına ve seçilecek Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar, görevde olan Cumhurbaşkanının görevine devam etmesine karar vermiştir (Karar No: 62/3/2020).

Cumhuriyet Meclisinin bu kararı, 19 Mart 2020 tarih ve 46 sayılı Resmi Gazete’nin Ek IV Bölüm II’de yayımlanmıştır.

Kurulumuz, Cumhuriyet Meclisinin “Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Erelenmesine İlişkin Karar”ı uyarınca seçim çalışmalarını sonlandırmış ve 1 No’lu Duyurumuz ile ilan edilen seçim yasakları ortadan kalkmıştır.’

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftasonu hava nasıl olacak ? Sıcaklık artıyor20 Mart 2020 Cuma 18:23
  • Hayvan Üreticilerine Süt Parasının Yüzde 73’ü Bugün Ödendi20 Mart 2020 Cuma 17:58
  • Üstel: Pazar gününe kadar karantinada olan hastaların durumu belirlenmiş olacak20 Mart 2020 Cuma 17:46
  • Bakanlar Kurulu Kararları: KDV oranlarında değişiklik20 Mart 2020 Cuma 17:23
  • “Şartları yerine getiren üniversitelerin dijital ortamda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerinin önünü açtık”20 Mart 2020 Cuma 17:09
  • KTTO Sağlık sistemini güçlendirmek için yardım kampanyası başlattı ve bütçesinden bir milyon TL’lik kaynak ayırdı20 Mart 2020 Cuma 17:06
  • Karantina merkezlerinde kimseye ayrıcalık yapamayız20 Mart 2020 Cuma 16:45
  • Milli Eğitim Bakanı YÖK ve YÖDAK ile çalışmaları sonrası bazı kararlar açıkladı20 Mart 2020 Cuma 16:29
  • Bakanlar Kurulu kararlarını Özersay açıkladı20 Mart 2020 Cuma 16:29
  • Din İşleri Başkanı Atalay: Fazilet ve bereket yüklü Miraç kandili yarın idrak edilecek20 Mart 2020 Cuma 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti