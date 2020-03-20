Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru

Yüksek Seçim Kurulu’nun 5 No’lu cuyurusu aşağıdaki gibidir:

‘Kurulumuz, 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin başlangıç gününü ve seçim yasaklarını 28 Şubat 2020 tarihli, 1 No’lu Duyuru ile ilan etmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, 19 Mart 2020 tarihli 1. Olağanüstü Birleşiminde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ve bulaşıcı salgın bir hastalık olan coronavirüs (Covid 19) vakalarının önlenmesine yönelik tedbirler alma zorunluluğu nedeniyle, içinde bulunulan olağanüstü koşulları dikkate alarak, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 11 Ekim 2020 Pazar gününe ertelenmesine, ikinci tura kalınması halinde ise, 18 Ekim 2020 Pazar günü yapılmasına ve seçilecek Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar, görevde olan Cumhurbaşkanının görevine devam etmesine karar vermiştir (Karar No: 62/3/2020).

Cumhuriyet Meclisinin bu kararı, 19 Mart 2020 tarih ve 46 sayılı Resmi Gazete’nin Ek IV Bölüm II’de yayımlanmıştır.

Kurulumuz, Cumhuriyet Meclisinin “Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Erelenmesine İlişkin Karar”ı uyarınca seçim çalışmalarını sonlandırmış ve 1 No’lu Duyurumuz ile ilan edilen seçim yasakları ortadan kalkmıştır.’