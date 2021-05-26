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Yüksek sese tepki, aşırı duyarlı beyin bağlantılarının habercisi

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Yüksek sesle çiğneme veya nefes alma gibi seslere tepkili kişiler, aşırı duyarlı bir beyin bağlantısına sahip olabilirler. Bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu yeni bulgu mizofoniden muzdarip insanların tedavileri için yardımcı olabilir.
Yüksek sese tepki, aşırı duyarlı beyin bağlantılarının habercisi

Yeni bir araştırmaya göre; belirli seslere, özellikle yüksek sesle çiğneme ve nefes almaya tepki gösteren insanların aşırı duyarlı beyin bağlantısına sahip olabileceği ortaya çıktı.

Newcastle Üniversitesi’ndeki bilim insanları, mizofoniden muzdarip insanlarda işitsel korteks ile yüz, ağız ve boğazla ilgili motor kontrol alanları arasında artan bir bağlantı keşfettiler.

Sesten nefret etme anlamına gelen mizofoni, insanların başkaları tarafından yapılan ve tetikleyici olarak adlandırılan bazı seslere yoğun ve istemsiz tepkiler vererek yaşadığı bir durum.

İLK KEZ TESPİT EDİLDİ

Newcastle Üniversitesi Biyobilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr Sukhbinder Kumar araştırma ile ilgili şunları söyledi: “Bulgularımız, mizofonili insanlarda işitsel ve motor beyin bölgeleri arasında anormal bir iletişim olduğunu gösteriyor. Bunu, aşırı duyarlılaştırılmış bir bağlantı olarak tanımlayabilirsiniz. Bu durum için beyinde böyle bir bağlantı ilk kez tespit edildi.”

Mizofoni, dünya çapında yetişkinlerin yaklaşık %15’ini etkileyen ve kadınlarda erkeklerden daha yaygın olan bir durum.

Rahatsızlık, uzun zamandır bir ses işleme bozukluğu olarak kabul edildi, ancak Newcastle Üniversitesi’nden elde edilen bulgular bundan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.

AYNA SİSTEMİ NEDİR?

Bilim insanları, mizofoni olan ve olmayanlar üzerinde beyin taraması yaptılar ve mizofonili insanlarda, işitsel korteks ile yüz, ağız ve boğazla ilgili motor kontrol alanları arasında iletişimin arttığını ortaya çıkardılar.

Dr. Kumar, “Bizi şaşırtan şey, görsel ve motor bölgeler arasında benzer bir iletişim modeli bulmamızdı, bu da mizofoninin görsel bir şeyle tetiklendiğinde de meydana gelebileceğini yansıtıyordu. Bu sonuçlar bizi; diğer bireyler tarafından yapılan hareketlerin, kendi beynimizi benzer şekilde harekete geçirerek – sanki bu hareketleri kendimiz yapıyormuşuz gibi – işlememize yardımcı olan ‘ayna sistemi’ adı verilen bir şeyi harekete geçirdiğine inanmaya yönlendiriyor.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLEBİLİR

Mizofoni hastalarında, ayna sisteminin aşırı bir şekilde devreye girmesiyle, başkaları tarafından çıkarılan seslerin kendi kontrolleri dışında bedenlerine izinsiz girdiği şeklinde bir algıya yol açtığını düşünüyoruz.

İlginç bir şekilde, mizofonili bazı insanlar, tetikleme sesini oluşturan eylemi taklit ederek semptomlarını azaltabilirler. Bu bilgiyi kullanmak, mizofonili insanlar için yeni tedaviler geliştirmemize yardımcı olabilir.”

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