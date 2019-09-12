Yüksek sesle seks yapan çifti kavga ediyor sandılar: Polis geldi, kavga çıktı ve silah patladı

ABD'nin Maryland eyaletinin Towson kasabasında bulunan bir otele bir odadan gelen yüksek sesler sebebiyle polis çağrıldı.

ABC'ye ait WMAR 2 Baltimore'un haberine göre Days Inn otelin lobi çalışanları odalardan birinden "kavga sesleri" geldiğine dair bir telefon aldı. Çalışanlar arka planda sesler duyunca güvenlik görevlisine haber verdi. Güvenlik görevlisinin çağrısı üzerine otele polis geldi.

Seslerin geldiği odaya giden polis, odadaki iki kadın ile konuştu. İki kadın da kavga etmediklerini, seks yaptıklarını söyledi. Polisin isteği üzerine kadınlardan biri odadan ayrıldı, ancak telefonunu unuttuğunu fark edince kendisine eşlik eden memur ile otele döndü. Döndüklerinde odadaki diğer kadının lobide otel çalışanlarıyla kavga ettiğini gördüler.

Güvenlik görevlisinin açıklamalarına göre Allison Daughtrey isimli 34 yaşındaki kadın bu sırada kendisine silah çekti. Güvenlik görevlisi kendisine müdahale edince silah düştü ve patladı. Silah seslerini duyan polis geri döndü ve 34 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Silah sebebiyle kimse yaralanmazken güvenlik görevlisi Daughtry kendisini ısırdığı için hastaneye kaldırıldı.

4 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak olan Daughtrey 4 farklı suçlamadan yargılanacak.