Yüksek Sesten Dolayı Şikayet Edilen Evde Uyuşturucu Çıktı

5 Nisan 2019 tarihinde Gazimağusa Sakarya bölgesinde saat 01.30 sıralarında rahatsız edici seviyede yüksek ses çıkaran daire sakinleri, komşuları tarafından şikayet edildi.

Şikayet üzerine belirtilen adrese gelen Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, kapıyı açan S.Y.Y.’nin üzerinde kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığını sorması üzerine, bahse konu kişi naylona sarılı halde cebinde bulundurduğu 1 gram ağırlığındaki uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint Keneviri maddesini polise teslim etti.

Bahse konu ikametgahta gerçekleştirilen arama sonucunda mutfak içerisindeki masa üzerinde bulunan toplam 12 gr ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint keneviri maddesi, uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 5 adet sigara ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Olay ile ilgili, S.Y.Y. ve ev arkadaşı R.T.B. tutuklandı.

Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılara, 3’er gün tutukluluk emri verildi.

MHA