  • BIST 98.783
  • Altın 233,734
  • Dolar 5,6245
  • Euro 6,3083
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yüksek Sesten Dolayı Şikayet Edilen Evde Uyuşturucu Çıktı

» »
5 Nisan 2019 tarihinde Gazimağusa Sakarya bölgesinde saat 01.30 sıralarında rahatsız edici seviyede yüksek ses çıkaran daire sakinleri, komşuları tarafından şikayet edildi.
Yüksek Sesten Dolayı Şikayet Edilen Evde Uyuşturucu Çıktı

5 Nisan 2019 tarihinde Gazimağusa Sakarya bölgesinde saat 01.30 sıralarında rahatsız edici seviyede yüksek ses çıkaran daire sakinleri, komşuları tarafından şikayet edildi.

Şikayet üzerine belirtilen adrese gelen Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, kapıyı açan S.Y.Y.’nin üzerinde kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığını sorması üzerine, bahse konu kişi naylona sarılı halde cebinde bulundurduğu 1 gram ağırlığındaki uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint Keneviri maddesini polise teslim etti.

Bahse konu ikametgahta gerçekleştirilen arama sonucunda mutfak içerisindeki masa üzerinde bulunan toplam 12 gr ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint keneviri maddesi, uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 5 adet sigara ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.  Olay ile ilgili, S.Y.Y. ve ev arkadaşı R.T.B. tutuklandı.

Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılara, 3’er gün tutukluluk emri verildi.

MHA

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haspolat'ta elektrik kesintisi !05 Nisan 2019 Cuma 19:09
  • Facebook'ta 500'den fazla kadına cinsel içerikli mesaj göndermiş.Mahkeme 6 gün daha tutukluluk verdi05 Nisan 2019 Cuma 18:32
  • El-Sen açıkladı Kıb-TEK'in Kamudan 220 Milyon TL alacağı var05 Nisan 2019 Cuma 17:07
  • Brucella hastalığı tazminatlarının ödenmesine başlandı05 Nisan 2019 Cuma 16:40
  • “14. Short Shift Drag 400” yarışlarının ev sahipliğini Değirmenlik Belediyesi yapıyor…05 Nisan 2019 Cuma 16:32
  • Evrensel Çocuk Hakları Derneği tanıtım gecesi Bedesten’de05 Nisan 2019 Cuma 15:53
  • Haftasonu yağmur var mı? Meteoroji Dairesi açıkladı05 Nisan 2019 Cuma 15:28
  • Baybars: "Herkes bakanlığına güvenmeli”05 Nisan 2019 Cuma 15:15
  • Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi05 Nisan 2019 Cuma 14:58
  • ”Sporcu öğrencilerimize Aksaray’da yapılan saldırı kabul edilemez"05 Nisan 2019 Cuma 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti