  • BIST 2.601,56
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.47
  • Euro 17.7085
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKadınlar da Selülit Problemine Dikkat !

Yüksek tansiyona karşı çözüm zencefil mi

» »
Yüksek tansiyonu düşürmek için yapılan bir araştırma, günlük zencefil tüketiminin yetişkinlerde kronik hastalıkların önlenmesi için faydalı olabileceğini ortaya koyuyor.
Yüksek tansiyona karşı çözüm zencefil mi

Kan basıncı seviyelerini düşürmesi tavsiye edilen veya yüksek kan basıncı geliştirme riskini azaltmak isteyen birçok insana yardımcı olabilecek bu çalışma, günlük zencefil tüketimiyle yetişkinler arasındaki kronik hastalıkların ilişkisini araştırdı.

Express’te yer alan habere göre, PubMed.gov’da yayınlanan çalışmaya, yaşları 18 ile 77 arasında değişen toplam 4628 katılımcı (1823 erkek ve 2805 kadın) katıldı.

Araştırmacılar, “elde edilen veriler, zencefilin bazı kronik hastalıklara, özellikle hipertansiyon ve kalp rahatsızlıklarına karşı potansiyel bir koruyucu özelliğinin yanı sıra hastalık olasılığını azaltma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

DOĞRU BESLENMEK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

ABD’li tıp merkezi Mayo Clinic de, “Tam tahıllı besin, meyve, sebze ve az yağlı süt ürünleri açısından zengin, doymuş yağ ve kolesterolden yoksun bir diyete uymak, kan basıncınız yüksekse kan basıncınızı 11 mm Hg’ye kadar düşürebilir” diyor.

Uzmanlar, yüksek tansiyonun genellikle hiçbir belirti göstermediğini ve yüksek tansiyonu olan birçok kişinin bunu bilmediğini belirtiyor.

Özellikle 40 yaşın üzerindeyseniz, her beş yılda bir sağlık kuruluşuna giderek kendinizi kontrol ettirmeniz gerekiyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ, dünyada 550 maymun çiçeği vakası bulunduğunu açıkladı02 Haziran 2022 Perşembe 11:02
  • Kadınlar da Selülit Problemine Dikkat !02 Haziran 2022 Perşembe 10:05
  • Çocukların vegan beslenmesi sağlıklı mı?02 Haziran 2022 Perşembe 09:30
  • 11 adımda bunama riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?01 Haziran 2022 Çarşamba 23:16
  • Epilepsi ilaçları hamile kadınların çocuklarını otizmli yapabilir uyarısı01 Haziran 2022 Çarşamba 21:32
  • "Uzayan ses kısıklığı önemli sağlık sorunlarına işaret edebilir" uyarısı01 Haziran 2022 Çarşamba 20:48
  • DSÖ, maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönmesini öngörmüyor01 Haziran 2022 Çarşamba 18:24
  • Bilimsel araştırma: Genetik düzenleme hastalıkları engelleyecek01 Haziran 2022 Çarşamba 16:29
  • Kalbimize iyi gelen besinler nelerdir? Neler tüketmeli, nelerden uzak durmalıyız?01 Haziran 2022 Çarşamba 12:35
  • Maymun çiçeği vakaları birkaç günde iki katına çıktı01 Haziran 2022 Çarşamba 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti