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Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı, Saffet Bayram’ın Babasının Vefatı İle İlgili Talep Ettiği Soruşturma Raporunu Yayımladı

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Dizdarlı, basınla da paylaştığı raporunda Sağlık Bakanlığının gereken bilgileri merhumun ailesine zamanında vererek, hastane yönetiminin  açıklık ilkesine uygun davranması gerektiğine hükmetti.
Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı, Saffet Bayram’ın Babasının Vefatı İle İlgili Talep Ettiği Soruşturma Raporunu Yayımladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Saffet Bayram’ın  Erenköy Sağlık Ocağı, Gazimağusa ve Lefkoşa Devlet Hastaneleri’ndeki tedavilerinin ardından sevk edildiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde vefat eden babası Tuncer Bayram’ın vefatı ile ilgili Sağlık Bakanlığına sunduğu yazıya cevap alamamasıyla ilgili başvurusunu değerlendirerek raporunu yayımladı.

Dizdarlı, basınla da paylaştığı raporunda Sağlık Bakanlığının gereken bilgileri merhumun ailesine zamanında vererek, hastane yönetiminin  açıklık ilkesine uygun davranması gerektiğine hükmetti.

Raporda, Saffet Bayram, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde vefat eden babası merhum Tuncer Bayram’la ilgili  22 Nisan 2019 tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığı’na  şikayetlerini içeren bir yazı yazarak istemde bulunduğunu ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen bir cevap alamadığını iddia ederek konunun soruşturulmasını talep ettiği belirtildi.

Raporda yapılan araştırmalar anlatılarak şöyle denildi:

“İyi İdare Yasası tahtında İdare açıklık ilkesine uygun faaliyette bulunur. İdare, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallara uygun olarak, resmi belgelere erişim hakkını korumaktadır. KKTC Sağlık Bakanlığı gereken bilgileri merhumun ailesine zamanında vererek  hastane yönetiminin açıklık ilkesine uygun davranması gerekirdi.

İdarenin kendisine yapılan başvuruları gerekli özeni göstererek etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmakla yükümlüdür. İdare elde ettiği neticeyi de başvuru sahiplerine bildirmesi idareye duyulan güvenin sarsılmaması için büyük önem arz etmektedir.” 

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