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Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, teşekkür ve veda yazısı yayınladı

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Dizdarlı yazısında "Halkımızın verdiği destek ve güveni unutmam hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bu güvene layık olarak görevimi tamamladığımı umuyorum" dedi.
Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, teşekkür ve veda yazısı yayınladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'nın Teşekkür ve Veda yazısı

Dördüncü Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın önerisi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulunda 26 Ekim 2015 tarihinde onaylanan atama işleminden sonra 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 4’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince 3 Kasım 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın huzurunda Bağlılık Yeminini yaparak Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak göreve başladım.

Bağlılık Yemininde belirtildiği üzere görevimizi ifa ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nı, yasalarını ve diğer mevzuatı kendimize rehber edindik. Görevimizi doğruluk, tarafsızlık ve halka saygı duygusu içinde sadece vicdanımızın emrine uyarak yaptık. Geçtiğimiz 6 yıl içinde çok zor koşullarla yüz yüze kalmamıza rağmen şikâyet etmeden, yılmadan veya bıkmadan tüm personel ile birlikte uyum içerisinde çalıştık. Her daima için ilkeli bir duruş sergiledik. Prensiplerimizden ödün vermedik. Dairemize gelip başvuran tüm bireylere kapılarımızı açık tuttuk. Gerekli yardımları esirgemeyerek bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmeye veya bir çare bulmaya çalıştık. Doğruları korumaktan, gerçekleri söylemekten hiç kaçınmadık. Bu önemli görevi yaparken topluma hizmet etmekten hiç kaçınmadık. Adım adım yapılacak işlerimize ve hedeflerimize odaklandık. Pes etmek yerine problemlerimizi görüp çözmeye ve engelleri aşmaya çalıştık. Sorumluluklarımızı yerine getirerek çalışma arkadaşlarımız ile beraber motivasyonumuzu bozmadık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak halkın güvenini kazandık. Dairemizin verdiği hizmetin kalitesi, personelin dürüstlüğü, çalışkanlığı ve ciddiyeti ve keza Dairenin halkla ilişkileri başarımızı etkileyen unsurlar arasında yer almıştır. Bu süre zarfında üzerimize düşen görevi hakkıyla ve görev bilinciyle yerine getirmiş bulunmaktayız.

Tabi ki her görevin öngörülen bir süresi, dolayısıyla da bir sonu vardır. Neredeyse baştan yapılmasını sağladığımız ve kısa zamanda ülkenin en güvenilir kurumlarından biri haline getirdiğimiz Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinden gururla ayrılıyorum.

Halkımızın verdiği destek ve güveni unutmam hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bu güvene layık olarak görevimi tamamladığımı umuyorum.

Dairemizin başarıya ulaşmasına katkı koyan herkes ile birlikte işlerini dürüstçe yapan kamu görevlilerine de teşekkürlerimi sunarım.

Yine medya, halkımıza bizi doğru olarak anlatarak, raporlarımızı eksiksiz yayınlayarak, halkımızı bilgilendirerek, her yaştan insana ulaşarak, bize olan güvenin ve desteğin oluşup artmasına doğrudan katkı koymuştur. Bu nedenlere onlara da teşekkür ederim.

Son olarak çalışma arkadaşlarıma seslenmek isterim. Sizleri tanımak, sizlerle çalışmak bir onurdu. Ancak inanın ayrılırken gözüm arkada değildir. Yeni Ombudsmanla çıtayı daha da yükselteceğinize eminim. Başarılarınızla her zaman gurur duyacağım.

Sevgi ve Saygılarımla,

Emine Dizdarlı

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