Yükseköğrenimde seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacak Kaynak: Yükseköğrenimde seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacak

Bakanlar Kurulu yeni eğitim dönemine ilişkin yüksek öğrenimde “eğitim ve ders devam koşullarının düzenlenmesi”ne ilişkin kararlar aldı.

Hükümet bu amaçla, 2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, KKTC üniversitelerinde uygulamaların yapılmasına ve bu uygulamalar doğrultusunda sürecin yürütülmesi için YÖDAK'ın gerekli denetim ve yönlendirmeyi yapmasına karar verdi.

Alınan kararlara göre; salgın nedeniyle yeni uluslararası öğrenci kabulünde esas alınan uluslararası/ulusal sınavlarının ertelenmesi ve/veya mevcut öğrencilerin farklı ülkelerden KKTC'ye gelişlerinde yaşanabilecek mücbir nedenler de dikkate alınarak, 2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemi için kabul ve kayıt işlemlerinin Aralık 2021 sonuna kadar uzatılacak.

Ayrıca; TC uyruklu öğrenciler için belirlenen kayıt sürelerinin dışında herhangi bir kayıt yapılmayacak.

Eğitim başladıktan sonra KKTC'ye gelerek üniversiteye kayıt yapacak öğrencilere üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek ve takvimlendirilecek telafi programları uygulanarak eğitimlerine devam etme imkanı sağlanacak.

Eğitimlerine devam etmek üzere KKTC'ye ulaşan öğrenciler için salgının etkin olduğu sürede gerek sosyal mesafe gerekse hijyen koşullarının mevcut fiziki imkanlar kapsamında etkin olarak sağlanması amacıyla, yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacak.

Yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağı ülkemizde aktif olan yükseköğrenim öğrencilerinin Güz döneminde KKTC'de bulunmaları ve öğrenci muhaceret izinlerini tamamlamaları zorunlu olacak.

KKTC'ye ulaşımda seyahat kısıtlamasının bulunmadığı tüm ülkelerdeki öğrencilerin Güz döneminde KKTC'de bulunmaları zorunlu olacak.

COVID-19 Küresel Salgını nedeniyle, ulaşımın olmamasından dolayı ülkemize gelemeyen öğrenciler için derslerin destek eğitimi yöntemiyle yürütülecek.

2020-2021 Yaz döneminde üniversitelerin kendi yetkili kurullarınca uygulayacakları eğitim modeline karar verebilecek.

Ayrıca; küresel salgının gelişim seyrine göre bu kararlarda değişikliklere gidilebilecek.