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Yükseköğretim Kurumları ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, “Ülkedeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.
Yükseköğretim Kurumları ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre “davetlilerin dinlenmesi” gündemi ile toplanan Komite, çalışmalarına gelecek toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler başkanlığında yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite Üyesi UBP milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP milletvekilleri Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu katıldı.

Komite toplantısında ayrıca CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Sami Özuslu, bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Polis Genel Müdürlüğünden yetkililer ile Muhaceret Dairesi Müdürü ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü de katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

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