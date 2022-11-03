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Yükseköğretimde affı öngören yasa tasarısı komitede onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi

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Yükseköğretimde affı öngören yasa tasarısı komitede onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi
Yükseköğretimde affı öngören yasa tasarısı komitede onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “KKTC Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti. “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ise komitedeki genel görüşmesi tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün Komite Başkanı,  UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Millletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısında ayrıca, HP Milletvekili Jale Refik Rogers da yer aldı.

Komite, ilk olarak ele aldığı “65/2005 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

- Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi tamamlandı

Komite, daha sonra “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yetkililer katılarak, görüşlerini paylaştı.

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