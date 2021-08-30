Yüksekova’nın İran sınırındaki 43 kilometrelik duvar tamamlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari’nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan 560 kilometrelik bölümde duvar ve akıllı kule inşası sürüyor.

DHA’nın haberine göre Yüksekova’nın İran sınırındaki 43 kilometrelik sınır hattında duvarlar tamamlandı.

3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşendi.

Duvarın önüne bir de hendek kazıldı.

Bu yıl Afganistan'dan kaçan çok sayıda kişi İran üzerinden Türkiye'ye girmişti.

Afgan hükümetinin düşmesi ve Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile bu sayının daha da artmasından endişeleniliyor.

Yunanistan ve Bulgaristan ise Türkiye'ye girmeyi başaran göçmenlerin kendi ülkelerine girememesi için sınırlarındaki duvar ve benzeri önlemleri artırıyor.