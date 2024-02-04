Yüksekten Düşen Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

03.02.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Mustafa Kemal BORA (E-83), Mutluyaka - Mormenekşe köyleri arasında bulunan çiftlik evindeki garaj damında yapılan izolasyon işini kontrol etmek maksadıyla ahşap merdivene çıktığı sırada, merdivenin kayması sonucu zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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