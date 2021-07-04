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Yüksekten düştü!

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Yüksekten düştü!
Yüksekten düştü!

03.07.2021 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Boğazköy’de bir ikametgahın avlusunda Yılmaz ÇİÇEK (E-46), çardak üzerine ahşap plaka yerleştirdiği sırada rüzgardan dolayı dengesini kaybedip beton zemine düşerek ciddi şekilde yaralanmıştır. Yaralı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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