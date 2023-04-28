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Yüksekten Düştü

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Yüksekten Düştü

27.04.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Lapta’da, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Mehmet DURMAZ (E-45), kalıp demirlerini inşaatın ikinci katından aşağıya atttığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, her iki ayak topuklarında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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