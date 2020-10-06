Yükselen:KKTC bir üniversiteler ülkesi konumuna gelmişse, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük katkıları sayesinde olmuştur

Lefke ve bölgesi esnafını temsilen bir heyet, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Ali Yükselen’e ziyarette bulundu. Ziyareti gerçekleştiren heyet adına açıklama
yapan Hasan Kutrafalı, içinde bulunduğumuz küresel salgın nedeni ile Lefke ve bölge
esnafının yaşadığı ekonomik sorunları aktarmak ve bu bağlamda üniversite yönetiminin
görüşlerini almak için bir araya geldiklerini ifade etti. Bölgedeki tüm esnafın ciddi ekonomik
sıkıntılar içerisinde olduğunu söyleyen Kutrafalı, pandemi sürecinde ekonomik açıdan en
fazla etkilenen bölgelerin başında Lefke bölgesinin geldiğini, bu yıl için fazla bir beklentileri
olmadığını sadece esnaf olarak ayakta kalmaya çalıştıklarını vurguladı. Yaşanan kriz sebebi
ile bölgedeki işletmelerin işçi bulmakta dahi zorlandığını söyleyen Kutrafalı, bu krizi
elbirliğiyle aşmak için üniversite yönetimi ile bir değerlendirme yapmak istediklerini belirtti.
Yükselen: LAÜ’nün kuruluş misyonu kapsamında Lefke ve bölgesinin kalkındırılması vardır
Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen görüşmede yaptığı
açıklamada LAÜ’nün kuruluş misyonu kapsamında Lefke ve bölgesinin kalkındırılmasının
olduğunu, üniversitenin bölge için gerek ekonomik gerekse toplumsal açıdan çok önemli bir
görev üstlendiğini ifade etti. Üniversite yönetimi olarak kendilerinin de her zaman bu
çerçevede hareket ettiklerini belirten Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “Lefke Avrupa
Üniversitesi içinde bulunduğu bölgeden bağımsız düşünülemez ve bölgeye katkıda bulunmak
gerek üniversitemiz gerekse bizim için sosyal bir sorumluluktur. Bu bağlamda tüm
değerlendirmelerde ve karar süreçlerinde her zaman bu gerçeği göz önünde
bulundurmaktayız. Tüm dünya ile birlikte içinde geçmekte olduğumuz bu zor küresel salgın
sürecinde de bölge esnafı ile işbirliği içerisinde olacağız ve onlara gerekli desteğin sağlanması
noktasında LAÜ olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bölge esnafı, LAÜ’nün parçasıdır. “
Elbirliğiyle çözüm ararken üniversitemizin stratejik hedeflerini de unutmamalıyız
LAÜ Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, “ Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve bölge
halkımızın sağlığının da bizler için en öncelikli konuların başında geldiğini ifade etmek
istiyorum. Ekonomi ile sağlık önlemleri arasındaki dengeyi korumamız çok önemli” dedikten
sonra şöyle devam etti: “Üniversite yönetimi olarak sadece bugünü ve kısa vadeyi değil, orta
ve uzun vadeyi de planlamak ve değerlendirmek durumundayız. Bugünün sıkıntılarına
elbirliğiyle çözüm ararken üniversitemizin stratejik hedeflerini de unutmamalıyız”.
Güz Yarıyılında, seyreltilmiş ve yüz yüze eğitim
Lefke Avrupa Üniversitesi senatosunun 2020-2021 Güz Yarıyılı’nda uzaktan eğitim araçlarıyla
desteklenmiş aşamalı ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim modelini uygulama kararı aldığını ifade
eden Yükselen, Üniversitemize yüz yüze eğitim için gelecek öğrenci sayısının ise ülkemizde bu
dönemde sağlık açısından oluşacak güven ortamına bağlı olduğunu söyledi. Öğrencilerimizin
kampüse dönüşünde salgın sebebi ile yaşanması muhtemel sıkıntıları asgariye indirgemek
amacı ile derslerin ilk 5 haftasının tamamen çevrim içi yapılacağını açıklayan Yükselen, 5.
Haftanın sonunda ülkedeki pandemi koşullarında kötüye gidiş olmaması durumunda
çevrimiçi eğitim ile birlikte ülkemize gelebilen öğrencilere seyreltilmiş yüz yüze eğitime
başlayacaklarını vurguladı.
Covid-19 salgın süreci öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A.
Yekta Saraç’la görüşmek için talep ettikleri randevunun salgının sebep olduğu ulaşım
sıkıntıları nedeniyle ertelendiğini, bu görüşmenin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilebildiğini
açıklayan Yükselen, görüşmede içinde bulunduğumuz salgın döneminde üniversitelerde
eğitimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine dair Prof. Dr. Saraç’ın görüşlerini aldıklarını, Sayın
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın da eğitimin temel unsurunun yüz yüze eğitim olduğunu ancak
içinde bulunulan koşullarda farklı yöntemlerin de kullanılabileceğine dair düşüncelerini
kendilerine aktardığını ifade etti. Bu bağlamda, kendi görüşlerinin de Sayın YÖK Başkanı’nın
görüşleri ile örtüştüğünü vurgulayan Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “ Sayın YÖK
Başkanımız LAÜ’nün son yıllarda gösterdiği gelişim ile ilgili olarak çok olumlu görüşlere sahip
olduğunu, Üniversitemizin bölge için olan önemini bildiğini, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne
desteklerinin devam edeceğini ve bu bağlamda LAÜ’nün gelecekte de öğrenci sayısını
artırmaya yönelik yeni projelerine destek vermeye hazır olduklarını bize ifade ettiler. Ayrıca
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki devlet üniversiteleri ile işbirliğinin artırılmasına yönelik projelere
sıcak baktıkları şeklindeki görüşlerini de bizlere aktardılar. “
Üniversite yönetimi olarak bugün geldiğimiz noktada yaptıkları değerlendirmede,
pandeminin bize dikte ettiği bir unsur olarak öğrenci mobilitesinin yaşanan zorluklar
sebebiyle azaldığını açıklayan Yükselen, bu konunun uzun bir süre benzer şekilde devam
edeceğini ve bu çerçevede K.K.T.C’deki üniversitelere üçüncü ülkelerden gelen öğrenci
sayısının önümüzdeki süreçte azalma ihtimalini yüksek olarak öngördüklerini söyledi.
Anavatanımızın desteği ile çok daha iyi noktalara birlikte varacağımıza inanıyorum
Konuşmasının sonunda Yükselen “Bu bağlamda Lefke İlçesi için her açıdan hayati öneme
sahip öğrenci sayısını korumak ve artırabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen
öğrencilerimize çok daha fazla sahip çıkmamız gerektiği gerçeğini hepimizin bilmesi
gerekmektedir. Bu gerçek de bize K.K.T.C’nin her zaman olduğu gibi Anavatanımız Türkiye
Cumhuriyeti ile birlikte yürümesi gerektiğini bir defa daha ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki
yükseköğretimin kısa zamanda katetmiş olduğu çok büyük mesafelerle bugün K.K.T.C bir
üniversiteler ülkesi konumuna gelmişse, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) büyük katkıları ve destekleri sayesinde olmuştur. Türkiye
her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da her zaman üniversitelerimizin yanında
durmuş, tam desteğini bizlere her koşulda hissettirmiştir. Tarihimizden, kültürümüzden,
ortak değerlerimizden kaynaklanan koparılamaz bağlarımız olan Anavatanımız Türkiye
Cumhuriyeti’nin desteği olmadan genelde ülkemizdeki yükseköğretimin ve özelde de
LAÜ’nün yoluna devam etmesi ve gelişmesi mümkün değildir. Türkiye’nin desteği ile
bugünlere geldik ve bundan sonra da yine Anavatanımızın desteği ile inanıyorum ki bugünkü
zorlukları aşacağız ve çok daha iyi noktalara birlikte varacağız” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.