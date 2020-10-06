Yükselen:KKTC bir üniversiteler ülkesi konumuna gelmişse, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük katkıları sayesinde olmuştur

Lefke ve bölgesi esnafını temsilen bir heyet, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Mehmet Ali Yükselen’e ziyarette bulundu. Ziyareti gerçekleştiren heyet adına açıklama

yapan Hasan Kutrafalı, içinde bulunduğumuz küresel salgın nedeni ile Lefke ve bölge

esnafının yaşadığı ekonomik sorunları aktarmak ve bu bağlamda üniversite yönetiminin

görüşlerini almak için bir araya geldiklerini ifade etti. Bölgedeki tüm esnafın ciddi ekonomik

sıkıntılar içerisinde olduğunu söyleyen Kutrafalı, pandemi sürecinde ekonomik açıdan en

fazla etkilenen bölgelerin başında Lefke bölgesinin geldiğini, bu yıl için fazla bir beklentileri

olmadığını sadece esnaf olarak ayakta kalmaya çalıştıklarını vurguladı. Yaşanan kriz sebebi

ile bölgedeki işletmelerin işçi bulmakta dahi zorlandığını söyleyen Kutrafalı, bu krizi

elbirliğiyle aşmak için üniversite yönetimi ile bir değerlendirme yapmak istediklerini belirtti.

Yükselen: LAÜ’nün kuruluş misyonu kapsamında Lefke ve bölgesinin kalkındırılması vardır

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen görüşmede yaptığı

açıklamada LAÜ’nün kuruluş misyonu kapsamında Lefke ve bölgesinin kalkındırılmasının

olduğunu, üniversitenin bölge için gerek ekonomik gerekse toplumsal açıdan çok önemli bir

görev üstlendiğini ifade etti. Üniversite yönetimi olarak kendilerinin de her zaman bu

çerçevede hareket ettiklerini belirten Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “Lefke Avrupa

Üniversitesi içinde bulunduğu bölgeden bağımsız düşünülemez ve bölgeye katkıda bulunmak

gerek üniversitemiz gerekse bizim için sosyal bir sorumluluktur. Bu bağlamda tüm

değerlendirmelerde ve karar süreçlerinde her zaman bu gerçeği göz önünde

bulundurmaktayız. Tüm dünya ile birlikte içinde geçmekte olduğumuz bu zor küresel salgın

sürecinde de bölge esnafı ile işbirliği içerisinde olacağız ve onlara gerekli desteğin sağlanması

noktasında LAÜ olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bölge esnafı, LAÜ’nün parçasıdır. “

Elbirliğiyle çözüm ararken üniversitemizin stratejik hedeflerini de unutmamalıyız

LAÜ Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, “ Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve bölge

halkımızın sağlığının da bizler için en öncelikli konuların başında geldiğini ifade etmek

istiyorum. Ekonomi ile sağlık önlemleri arasındaki dengeyi korumamız çok önemli” dedikten

sonra şöyle devam etti: “Üniversite yönetimi olarak sadece bugünü ve kısa vadeyi değil, orta

ve uzun vadeyi de planlamak ve değerlendirmek durumundayız. Bugünün sıkıntılarına

elbirliğiyle çözüm ararken üniversitemizin stratejik hedeflerini de unutmamalıyız”.

Güz Yarıyılında, seyreltilmiş ve yüz yüze eğitim

Lefke Avrupa Üniversitesi senatosunun 2020-2021 Güz Yarıyılı’nda uzaktan eğitim araçlarıyla

desteklenmiş aşamalı ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim modelini uygulama kararı aldığını ifade

eden Yükselen, Üniversitemize yüz yüze eğitim için gelecek öğrenci sayısının ise ülkemizde bu

dönemde sağlık açısından oluşacak güven ortamına bağlı olduğunu söyledi. Öğrencilerimizin

kampüse dönüşünde salgın sebebi ile yaşanması muhtemel sıkıntıları asgariye indirgemek

amacı ile derslerin ilk 5 haftasının tamamen çevrim içi yapılacağını açıklayan Yükselen, 5.

Haftanın sonunda ülkedeki pandemi koşullarında kötüye gidiş olmaması durumunda

çevrimiçi eğitim ile birlikte ülkemize gelebilen öğrencilere seyreltilmiş yüz yüze eğitime

başlayacaklarını vurguladı.

Covid-19 salgın süreci öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A.

Yekta Saraç’la görüşmek için talep ettikleri randevunun salgının sebep olduğu ulaşım

sıkıntıları nedeniyle ertelendiğini, bu görüşmenin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilebildiğini

açıklayan Yükselen, görüşmede içinde bulunduğumuz salgın döneminde üniversitelerde

eğitimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine dair Prof. Dr. Saraç’ın görüşlerini aldıklarını, Sayın

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın da eğitimin temel unsurunun yüz yüze eğitim olduğunu ancak

içinde bulunulan koşullarda farklı yöntemlerin de kullanılabileceğine dair düşüncelerini

kendilerine aktardığını ifade etti. Bu bağlamda, kendi görüşlerinin de Sayın YÖK Başkanı’nın

görüşleri ile örtüştüğünü vurgulayan Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “ Sayın YÖK

Başkanımız LAÜ’nün son yıllarda gösterdiği gelişim ile ilgili olarak çok olumlu görüşlere sahip

olduğunu, Üniversitemizin bölge için olan önemini bildiğini, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne

desteklerinin devam edeceğini ve bu bağlamda LAÜ’nün gelecekte de öğrenci sayısını

artırmaya yönelik yeni projelerine destek vermeye hazır olduklarını bize ifade ettiler. Ayrıca

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki devlet üniversiteleri ile işbirliğinin artırılmasına yönelik projelere

sıcak baktıkları şeklindeki görüşlerini de bizlere aktardılar. “

Üniversite yönetimi olarak bugün geldiğimiz noktada yaptıkları değerlendirmede,

pandeminin bize dikte ettiği bir unsur olarak öğrenci mobilitesinin yaşanan zorluklar

sebebiyle azaldığını açıklayan Yükselen, bu konunun uzun bir süre benzer şekilde devam

edeceğini ve bu çerçevede K.K.T.C’deki üniversitelere üçüncü ülkelerden gelen öğrenci

sayısının önümüzdeki süreçte azalma ihtimalini yüksek olarak öngördüklerini söyledi.

Anavatanımızın desteği ile çok daha iyi noktalara birlikte varacağımıza inanıyorum

Konuşmasının sonunda Yükselen “Bu bağlamda Lefke İlçesi için her açıdan hayati öneme

sahip öğrenci sayısını korumak ve artırabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen

öğrencilerimize çok daha fazla sahip çıkmamız gerektiği gerçeğini hepimizin bilmesi

gerekmektedir. Bu gerçek de bize K.K.T.C’nin her zaman olduğu gibi Anavatanımız Türkiye

Cumhuriyeti ile birlikte yürümesi gerektiğini bir defa daha ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki

yükseköğretimin kısa zamanda katetmiş olduğu çok büyük mesafelerle bugün K.K.T.C bir

üniversiteler ülkesi konumuna gelmişse, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) büyük katkıları ve destekleri sayesinde olmuştur. Türkiye

her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da her zaman üniversitelerimizin yanında

durmuş, tam desteğini bizlere her koşulda hissettirmiştir. Tarihimizden, kültürümüzden,

ortak değerlerimizden kaynaklanan koparılamaz bağlarımız olan Anavatanımız Türkiye

Cumhuriyeti’nin desteği olmadan genelde ülkemizdeki yükseköğretimin ve özelde de

LAÜ’nün yoluna devam etmesi ve gelişmesi mümkün değildir. Türkiye’nin desteği ile

bugünlere geldik ve bundan sonra da yine Anavatanımızın desteği ile inanıyorum ki bugünkü

zorlukları aşacağız ve çok daha iyi noktalara birlikte varacağız” dedi.