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Yumurta akının faydaları siyah noktaları yok ediyor!

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Yumurta akının cilde faydaları neler? Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? İşte anne sütünden sonra en sağlıklı besin olan yumurta akının mucizevi faydaları!
Yumurta akının faydaları siyah noktaları yok ediyor!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtanın insan sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Tam bir protein kaynağı olan yumurta son zamanlarda kadınların güzellik alanında da tercih ettiği besinler arasında yer alıyor. Özellikle yumurta akı doğal bir mucize olarak kabul ediliyor. Ciltte oluşan siyah noktaların giderilmesinden tutun da kırışıklık tedavisine kadar pek çok konuda fayda sağlıyor. Bizde elmaelma.com olarak sizlere yumurta akının faydalarını n neler olduğunu ve yumurta akı maskesinin nasıl yapıldığını araştırdık. İşte tüm merak edilenler... 

YUMURTA AKININ BİR ÇOK FAYDASI BULUNUYOR 

Yumurta akı yi bir protein kaynağı olarak vücuttaki virüslerle savaşmakta birebirdir. Bunun yanı sıra içeriğinde bulunan b vitamini protein değerleriyle vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek kolay kolay hasta olmanızı önler.

En büyük faydası kansere karşı koruyu ve kalkan görevi görmesidir. Bu özelliğini içerisinde bulunan bol miktarda selenyum maddesi sayesinde gerçekleştirmektedir. 

Yumurta akı cilt sağlığına önem veren kadınlar tarafından son yıllarda oldukça tercih edilmektedir. İçeriğindeki yüksek protein sayesinde gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Kırışıklıklar içinde birebirdir. Bunun yanı sıra ciltte oluşan kirlerin yol açtığı siyah noktaların temzilenmesine yardımcı olur ve gözenekleri sıkılaştırdığı için siyah nokta oluşumunun da önüne geçer. 

 YUMURTA AKI MASKESİ NASIL YAPILIR? 

1 adet yumurtayı kırın ve beyazını ayırdıktan sonra köpürene kadar çırpın. Eğer cildiniz yağlıysa bir kaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Tüm yüzünüze eşit miktarda dağıttıktan sonra 15 dakika kadar bekleyin ve ılık suyla durulayın. Haftada 2 kere uygulamanız yeterli olacaktır.  Maske sonrası cildinizi nemlendirmeyi sakın ihmal etmeyin. 

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