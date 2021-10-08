Yumurta dondurma nedir? Ne zaman gereklidir?

Yumurta dondurma kadınların gelecekte doğurganlıklarını koruyabilmeleri için kullanılan bir yöntemdir. Yumurtalar, yumurtalıklardan elde edilir ve gelecekte kullanılmak üzere döllenmeden dondurulur ve saklanır. Yumurta dondurma için sperme, dolayısıyla bir partnere ihtiyaç yoktur. Gelecekte anne adayı gebe kalmak istediğinde doğrudan bu yumurtaları kullanmamaktadır. Doğal yöntemlerle gebe kalmaya çalışılır; kendiliğinden gebe kalamadığında bu yumurtalar çözülür, laboratuvar ortamında içine sperm enjekte edilerek döllenir ve rahim içine transfer edilir.